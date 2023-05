La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo profilo per rinforzare l'attacco per la prossima stagione; il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Arkadiusz Milik, attualmente in prestito alla Juventus dall'Olympique Marsiglia.

L'idea dell'Inter per l'attacco del prossimo campionato: Arkadiusz Milik

L'attaccante polacco in questa stagione con la maglia della Juventus ha disputato 25 partite in Serie A, segnando 7 reti e fornendo un assist ai compagni; nonostante i suoi numeri il centravanti potrebbe non essere riscattato dai bianconeri e fare ritorno all'Olympique Marsiglia, squadra che attualmente ne detiene il cartellino.

La dirigenza della Juventus potrebbe dover rinunciare all'attaccante soprattutto in caso di mancata qualificazione alle coppe europee. Intanto sul giocatore ci sarebbe l'interesse dell'Inter.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero aprire un canale di comunicazione con il club francese, ma prima sarebbero in attesa delle decisioni del club bianconero, in modo da entrare nella trattativa solamente in caso di rinuncia dei bianconeri al bomber polacco.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti con la scadenza del prestito secco di Romelu Lukaku, che pertanto farà rientro a Londra, sponda Chelsea; l'attaccante belga preferirebbe però continuare la sua esperienza in nerazzurro anche nella prossima stagione, anche se molto dipenderebbe dalla decisione del club inglese.

Il futuro tecnico dei Blues per la prossima stagione Mauricio Pochettino, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, potrebbe voler puntare sul bomber belga provando a trattenerlo e inserirlo nel progetto del Chelsea del futuro.

Per quanto riguarda l'attacco dell'Inter, anche Joaquin Correa sembrerebbe poter lasciare i nerazzurri nella prossima estate; sul giocatore argentino ci sarebbe l'interesse del Siviglia, che potrebbe concludere l'operazione con una formula di prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni, come presenze e marcature.

Nella prossima estate andrà in scadenza il contratto di Edin Dzeko; il 'Cigno di Sarajevo' sembrerebbe poter essere confermato in nerazzurro anche nella prossima stagione: gli agenti del giocatore sarebbero al lavoro con la dirigenza nerazzurra per un accordo sul rinnovo.

Anche Lautaro Martinez dovrebbe rimanere in nerazzurro nella prossima stagione, anche se sul giocatore ci sarebbe il forte pressing di numerosi top club della Premier League.