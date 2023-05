Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato alla Bobo TV su Massimiliano Allegri, lanciandogli una stilettata per il suo operato alla guida della Juventus.

Sul tecnico toscano hanno intanto espresso la propria opinione anche l'ex giocatore Simone Braglia a TMW Radio e Ivan Zazzaroni a Pressing.

Cassano torna a pungere Allegri: "Fa giocare troppo male la Juventus, molto probabilmente salterà"

L'ex calciatore Antonio Cassano è tornato a parlare sulla trasmissione condotta da Christian Vieri la Bobo TV e tra gli argomenti toccati dal barese c'è stata la Juventus e il possibile futuro di Massimiliano Allegri.

Secondo Cassano quindi, il tecnico livornese potrebbe essere esonerato dalla società bianconera al termine della stagione in corso: "Molto probabilmente salterà Allegri, devono farlo saltare, la Juve non può giocare così male. Italiano lo prenderei in considerazione per quella panchina. La Juve ha la squadra più forte di tutte assieme all’Inter e non può fare queste figure qui. Lui vuole rimanere e lo sta dicendo, ma la Vecchia Signora può tenerlo? Io lo lascerei a casa, per ripartire con lui serve una squadra impressionante, dove i giocatori fanno tutto da soli". Cassano ha poi rintuzzato sull'argomento Juventus affermando come Cristiano Giuntoli, qualora divenisse il nuovo direttore sportivo del club bianconero, potrebbe sollevare dall'incarico Massimiliano Allegri.

Braglia sul futuro di Allegri: "Se fossi nella Juventus non lo riconfermerei"

Di Allegri e del suo possibile futuro alla Juventus ha parlato anche l'ex calciatore Simone Braglia.

Intervistato alla trasmissione Maracanà, in onda su TMW Radio, ha affermato: "Le frasi di Allegri possono anche essere provocatorie. Io credo che la Juve è la regina dal punto di vista economico del campionato.

Poi ci sono i risultati che mancano, soprattutto dal punto di vista internazionale. Ormai il campionato italiano non fa più gola alle squadre. Le considerazioni che dovranno fare in società è se la UEFA permetterà di fare le coppe. Se fossi la società comunque non lo riconfermerei".

Zazzaroni: "Allegri attaccato e senza società alle spalle ma ha fatto gli stessi punti dell'Inter"

Chi invece ha voluto difendere l'operato di Massimiliano Allegri è stato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Il giornalista, intervenuto come ospite sulla trasmissione Mediaset Pressing ha detto: "Attaccare Allegri è uno sport nazionale e lui poi non ha una società alle spalle. La Juventus ha fatto un mercato sbagliatissimo ma ha delle attenuanti tecniche e hai comunque gli stessi punti dell'Inter. Non ho visto una Juve così vuota. Ci ha provato, ha avuto tante occasioni, ma fa tanti errori individuali e non la butta dentro mai".