Inter e Juventus sono al centro di diverse indiscrezioni di Calciomercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri avrebbero intenzione di ingaggiare un difensore in vista dell'addio di Milan Skriniar: il nome nuovo sarebbe quello di Nacho del Real Madrid. Per quanto concerne il reparto offensivo, se dovesse partire Joaquin Correa, i possibili sostituti potrebbero essere Folarin Balogun del Reims o Lois Openda del Lens.

La Juventus, invece, potrebbe decidere di intraprendere un nuovo progetto tecnico sostituendo Massimiliano Allegri (che ha comunque ancora un contratto di due anni) con Fabio Grosso, che ha recentemente vinto la Serie B con il Frosinone.

L'Inter alla ricerca di un difensore e di un attaccante

L'Inter potrebbe fare sul serio per Nacho. Il difensore del Real Madrid ha il contratto in scadenza a giugno e non dovrebbe prolungare il suo rapporto. I nerazzurri avrebbero proposto un contratto triennale, ma dovrebbero battere la concorrenza di alcuni club che militano in Liga. Lo spagnolo interesserebbe perché può giocare sia da centrale che da terzino. Potrebbe essere l'erede di Skriniar, che non rinnoverà il suo contratto per approdare al Paris Saint Germain.

La società presieduta dagli Zhang vorrebbe puntellare anche l'attacco. I nomi più quotati in queste ore sarebbero quello di Openda e Balogun. Il giocatore belga del Lens avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero decidere di mettere sul piatto i cartellini di Ionut Radu e Lucien Agoume per abbassare le pretese economiche.

Per quanto riguarda l'attaccante attualmente al Reims ma di proprietà dell'Arsenal, si potrebbe optare un prestito con diritto di riscatto.

Ai meneghini un attaccante servirebbe in modo particolare in caso di addio a Joaquin Correa, argentino che non ha soddisfatto le aspettative neanche nella seconda stagione alla Pinetina e potrebbe partire a giugno.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e ci sarebbero dei club che militano in Premier League e Liga sulle sue tracce.

Fabio Grosso per programmare il futuro

La Juventus, che nelle scorse ore ha concluso il capitolo delle vicende giudiziarie con un patteggiamento e una multa per la manovra stipendi, potrebbe decidere di intraprendere un nuovo progetto tecnico.

Secondo le ultime indiscrezioni il club potrebbe affidare la guida tecnica a Fabio Grosso, allenatore emergente che conosce bene l'ambiente juventino (dove ha militato per tre anni da calciatore) e che nelle scorse settimane ha vinto il campionato con il Frosinone in Serie B. Affinché questo avvenga, dovrebbe essere però risolto il contratto con Massimiliano Allegri, che è legato ai bianconeri fino al 2025.