Secondo alcune indiscrezioni in arrivo dalla Germania, l'interesse del Bayern Monaco per Dusan Vlahovic potrebbe spingere i tedeschi a proporre alla Juventus uno scambio tra il centravanti serbo e Sadio Mané, punta senegalese ex Liverpool.

Vlahovic potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco, Mané alla Juve

Se questa proposta di scambio la Juventus otterrebbe un giocatore di grande esperienza internazionale come Mané, capace di apportare un contributo significativo all'attacco bianconero. Allo stesso tempo, il Bayern Monaco si assicurerebbe un talento come Vlahovic, che ha dimostrato grandi doti nel segnare gol e che potrebbe diventare una pedina fondamentale per il club bavarese.

Le indiscrezioni di mercato sul possibile scambio di mercato fra Manu e Vlahovic non trovano comunque conferme fra i giornali sportivi italiani, anche perché la Juventus in caso di partenza vorrebbe monetizzare dal cartellino dell’ex Fiorentina, pagato circa 75 milioni di euro più bonus nel mercato di gennaio 2022.

Dusan Vlahovic potrebbe anche rimanere alla Juventus

Il futuro professionale di Dusan Vlahovic alla Juventus rimane incerto e non è da escludere che il suo nome continui a essere stampato sulla maglia numero 9 bianconera anche nella prossima stagione.

Per cedere l'attaccante serbo il club bianconero dovrebbe ricevere un'offerta sostanziosa, probabilmente attorno agli 80 milioni di euro.

Una somma del genere, infatti, permetterebbe alla società bianconera di muoversi sul mercato con decisione alla ricerca di un adeguato sostituto.

In caso di cessione di Vlahovic, la Juventus dovrebbe cercare un altro centravanti di qualità

È probabile che, in caso di cessione di Vlahovic, la Juventus si adoperi per l'arrivo di un altro centravanti di qualità, nonostante la presenza in rosa di Moise Kean e la possibilità di riscattare Arkadiusz Milik dal Marsiglia (che potrebbe tuttavia essere ceduto successivamente).

L'obiettivo sarebbe quello di assicurarsi una punta che possa contribuire andando magari in doppia cifra sul piano realizzativo.

Tuttavia, tali scelte dipenderanno anche dalle decisioni prese per l'intero settore offensivo, un quadro difficile da anticipare senza conoscere ancora l'identità del nuovo direttore sportivo e senza certezze sulla conferma di Massimiliano Allegri come allenatore, che comunque ha un contratto coi bianconeri fino al 2025.