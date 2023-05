Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Daniele Longo, l'attaccante Gianluca Scamacca sarebbe pronto a ritornare protagonista nella Serie A dopo una stagione non ideale nel West Ham, condizionata anche da un infortunio nella seconda parte dell’annata calcistica.

Potrebbe far parte del progetto della Juventus nella prossima stagione. Si ipotizza che la squadra bianconera potrebbe investire su una nuova punta, con una preferenza per un profilo italiano, soprattutto se dovesse partire Dusan Vlahovic.

Possibile rinforzo Gianluca Scamacca

Dopo una stagione non ideale al West Ham, l'ex calciatore del Sassuolo e giocatore della nazionale italiana guidata da Mancini sarebbe pronto a ritrovare un ruolo da titolare nel campionato che l'ha reso famoso.

Scamacca ha già dimostrato il suo talento in passato, proprio con la maglia del Sassuolo.

Dopo l'esperienza al West Ham, che potrebbe concludersi con la vittoria di una competizione europea se gli inglesi riuscissero a battere la Fiorentina in finale di Conference League, Scamacca rappresenterebbe un profilo ideale per la Juventus in questo momento. Non ci resta che attendere l'apertura del prossimo mercato estivo per saperne di più. La dirigenza juventina sembra apprezzare molto il giocatore, che sarebbe favorevole al ritorno in Italia. Si è aperto alla possibilità di indossare la maglia della Juventus, creando così una possibile unione tra le parti.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus considera Scamacca come possibilità interessante per rinforzare il proprio settore offensivo.

Sarà interessante vedere come si svilupperanno le trattative di mercato anche perché la società bianconera starebbe valutando anche altri giocatori. Uno su tutti Alvaro Morata, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid a giugno 2024 e che potrebbe lasciare la società spagnola per circa 20 milioni di euro. Si attendono rinforzi anche in difesa, soprattutto per le fasce difensive.

Nel ruolo di terzino sinistro piace Carlos Augusto del Monza, potrebbe arrivare invece come terzino destro Emil Holm dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro.

Il futuro professionale di Dusan Vlahovic

La Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic in caso di offerte importanti. Si parla di un interesse del Bayern Monaco, che vorrebbe offrire Mané come contropartita tecnica.

Anche il Manchester United starebbe seguendo il giocatore e potrebbe inserire Martial oltre all'aggiunta di una somma importante in soldi per l'acquisto di Vlahovic. La società bianconera però dovrebbe lasciar partire il giocatore solo per un'offerta vicina ai 100 milioni di euro.