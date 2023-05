La Juventus, che potrebbe ufficializzare a giorni l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, in estate potrebbe provare l'assalto al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Per arrivare al serbo i bianconeri potrebbero valutare di cedere in cambio a titolo definitivo due suoi giocatori attualmente in prestito in altre società e che ritorneranno a giugno: Luca Pellegrini e Dejan Kulusevski,

Il primo attualmente è in prestito proprio alla Lazio e nelle ultime partite gradualmente è stato schierato da Sarri: la società laziale gradirebbe riscattarlo in quanto il tecnico apprezza le caratteristiche del terzino sinistro.

Un altro giocatore apprezzato dal tecnico dei biancocelesti sarebbe Dejan Kulusevski, che dovrebbe rientrare dal prestito al Tottenham a giugno e non è da scartare la possibilità che venga offerto come contropartita tecnica per l'acquisto di Milinkovic-Savic.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Luca Pellegrini e Dejan Kulusevski alla Lazio per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Considerando che attualmente il terzino è valutato circa 10 milioni di euro e il centrocampista 30 milioni di euro sarebbe uno scambio di mercato alla pari, in quanto Milinkovic-Savic ha un valore di 40 milioni di euro: una cifra decisamente più bassa rispetto alle scorse stagioni in quanto è a un anno dalla scadenza del suo contratto con la Lazio.

C'è il rischio per la società laziale di perderlo a parametro zero la prossima stagione, per questo Lotito potrebbe accettare la cessione questa estate. La Lazio comunque preferirebbe monetizzare dal cartellino del centrocampista, rispetto invece a degli scambi.

Maurizio Sarri gradirebbe anche Nicolò Rovella come rinforzo per il centrocampo

Un altro giocatore che piace al tecnico Maurizio Sarri della Lazio è Nicolò Rovella, centrocampista in prestito al Monza fino a giugno: la società bianconera lo valuta non meno di 30 milioni di euro. Pare quindi difficile pensare a una sua cessione soprattutto, se la Juventus decidesse di non riscattare in estate Leandro Paredes. Il centrocampista attualmente al Monza dovrebbe infatti sostituire nello scacchiere bianconero l'argentino, che potrebbe far ritorno al Paris Saint Germain.