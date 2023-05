Nelle scorse ore il giornalista di Dazn Orazio Accomando ha scritto un messaggio su Twitter nel quale rivela come Juventus e Giuntoli sarebbero sempre più vicini per trovare un accordo. Una voce, confermata ancora prima da Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport intervenuto ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati. Qualora dunque Giuntoli dovesse lasciare il Napoli allora il club partenopeo potrebbe lanciare l'assalto a Pietro Accardi, attuale ds dell'Empoli.

Juve, Accomando sull'accostamento dei bianconeri a Giuntoli: "Il ds del Napoli è sempre più vicino al club piemontese"

La Juventus e l'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli starebbero trattando ormai da giorni per trovare un accordo che gli permetterebbe di iniziare insieme una nuova avventura lavorativa. Di questo, ha dunque voluto dire la sua Orazio Accomando, giornalista di Dazn che nelle scorse ore ha pubblicato un post su Twitter rivelando quanto segue: "Entro l'inizio della prossima settimana incontro tra Giuntoli e De Laurentiis, con il ds sempre più vicino alla Juventus. Accardi resta nettamente in pole per la sua sostituzione a Napoli. Intanto manca poco per il rinnovo di Spalletti fino al 2025".

Giordano: "Giuntoli e De Laurentiis hanno da tempo la volontà di separarsi ed ora il ds cerca nuove motivazioni"

Anche il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano ha parlato dell'accostamento della Juventus al profilo di Cristiano Giuntoli. Giordano, che è stato intervistato ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha dunque detto in merito: "Come spiegherà De Laurentis il fatto che concederà il via libera a Giuntoli verso la Juventus?

Era troppo tempo che entrambi avevano la volontà di separarsi, è stata fatta una riconciliazione data dai risultati, ma adesso il ds cerca nuove motivazioni".

Il Napoli pensa ad Accardi dell'Empoli come sostituto di Giuntoli ma il club toscano potrebbe opporsi a questo trasferimento

Qualora Cristiano Giuntoli dovesse davvero passare dal Napoli alla Juventus nella prossima estate, allora il club partenopeo dovrebbe trovare un suo sostituto.

Dalle ultime indiscrezioni, il nome messo nel mirino dal presidente Aurelio De Laurentiis per questo scopo sarebbe quello di Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell'Empoli. Rebecca Corsi, vicepresidente della società toscana nonché amministratore delegato della stessa, ha dunque commentato ai microfoni di Dazn questa voce, affermando quanto segue: "Non è un argomento per noi. Anche questo cinema mediatico ci infastidisce un po'. Pietro ha un rapporto simbiotico con mio padre, qualora si presentasse la situazione, e così non è stato, faremo di tutto per trattenerlo".