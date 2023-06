Romelu Lukaku e Nicoló Barella sarebbero finiti nelle strategie di mercato di Milan e Manchester United. Una notizia che riguarderebbe sopratutto l’Inter che potrebbe perdere il centrocampista e rischiare di non confermare l’attaccante in prestito dal Chelsea. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe preso informazioni per il belga ed avrebbe avuto dei contatti con il suo entourage per capire le possibilità di portarlo a Milanello. I rossoneri avrebbero soldi freschi da investire qualora dovessero concretizzare la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per circa 75 milioni di euro.

In tal caso potrebbero sedersi a tavolino con il Chelsea, che detiene il cartellino dell'ex Manchester United, per ingaggiarlo nelle prossime settimane. L'attaccante avrebbe però già respinto i tentativi delle squadre che militano in Arabia Saudita perché vorrebbe continuare a giocarsi le sue carte alla Pinetina.

Inter e Milan si potrebbero sfidare per assicurarsi il cartellino di Davide Frattesi del Sassuolo. Il centrocampista avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. Fino alla scorsa settimana, i nerazzurri avevano avuti dei contatti positivi con il club emiliano che avrebbe già alzato la stima del cartellino viste le tante squadre interessate. Frattesi piacerebbe, infatti, anche a Juventus, Roma e West Ham.

Il Manchester United sarebbe sulle tracce di Nicolò Barella

Il Manchester United potrebbe pensare di fare un tentativo per Nicolò Barella. Il centrocampista sarebbe stato già sondato dal Newcastle che non ha avuto modo di proseguire l’operazione. I Red Devils, come riportato da Christian Recalcati, potrebbero mettere sul piatto circa 80 milioni di euro più il cartellino di Donny Van De Beek per l'ex Cagliari, ritenuto però da Inzaghi un calciatore cardine per il progetto tecnico del presente e del futuro.

Il ragazzo olandese è fuori dai piani tattici e in cerca di una avventura per ritornare ai livelli di quando giocava nell'Ajax.

Demiral per potenziare la difesa del futuro

L'Inter sarebbe interessata a potenziare la linea difensiva dopo l'addio di Milan Skriniar. Il nome per rinforzare il reparto sarebbe quello di Merih Demiral che è ritenuto un profilo molto congeniale per la difesa a tre di Simone Inzaghi.

Demiral sarebbe in uscita dall'Atalanta dopo un stagione non molto brillante. L'operazione potrebbe sbloccarsi e l'Inter sarebbe propensa a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. L'ex Sassuolo non è centrale per Gasperini e accetterebbe volentieri la nuova destinazione. La sua valutazione si aggirerebbe sui 20 milioni di euro.

Intanto in difesa, dopo le conferme di Stefan De Vrij e Milan Skriniar, si potrebbero registrare gli addii di Samir Handanovic e Danilo D'Ambrosio. Entrambi non non dovrebbero prolungare il contratto in scadenza e potrebbero lasciare Appiano Gentile nelle prossime settimane.