Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'asse tra Juventus, Inter e Sassuolo per Davide Frattesi si starebbe scaldando sempre più: i bianconeri sarebbero pronti a sfidare i nerazzurri per avere il centrocampista romano.

Inoltre per la mediana l'Inter terrebbe d'occhio anche il nome di Franck Kessié del Barcellona, mentre la Juve vorrebbe provare a trattenere per un'altra stagione Adrien Rabiot.

Juventus e Inter preparano il braccio di ferro per Davide Frattesi del Sassuolo

La Juventus e l'Inter nella sessione di mercato estiva che si apprestano a vivere, avrebbero intenzione di acquisire un centrocampista e il nome osservato da entrambe le società sarebbe quello di Davide Frattesi.

Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevale nelle scorse ore avrebbe incontrato sia la dirigenza della Juventus sia quella dell'Inter proprio per parlare di quello che potrebbe essere il futuro del mediano ex Roma.

Entrambe le società, stando alle ultime voci, vorrebbero inserire nella trattativa col Sassuolo dei giovani, nella speranza di attutire la richiesta economica fatta da Carnevali di 40 milioni di euro.

La Juventus avrebbe messo sul tavolo elementi come Soulé, Ranocchia e Barrenechea, mentre l'Inter sarebbe disposta a cedere Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri.

Sullo sfondo per Frattesi resterebbero vigili anche il Napoli e la Roma: proprio la società giallorossa, possiede il 30% del cartellino del suo ex calciatore e potrebbe sfruttare questa clausola per avere uno sconto sulla valutazione fatta da Carnevali.

Juventus, i bianconeri starebbero pensando di fare un ultimo tentativo per trattenere Rabiot

La Juventus vorrebbe potenziare il centrocampo nel prossimo anno e oltre a Frattesi i bianconeri vorrebbero garantirsi per un'altra stagione di Adrien Rabiot. Il mediano francese, andrà in scadenza di contratto a fine giugno, ma secondo la Gazzetta dello Sport, i massimi dirigenti del club dovrebbero tentare un ultimo approccio con il calciatore per convincerlo a restare.

La base di discussione per la permanenza, passerebbe dalla conferma dello stipendio che Rabiot percepisce attualmente in bianconero, vale a dire 7 milioni di euro.

Inter, l'alternativa a Frattesi sarebbe Franck Kessié

Anche l'Inter, studierebbe altri nomi per il centrocampo nel caso non riuscisse ad arrivare a Davide Frattesi e secondo il quotidiano spagnolo AS, il profilo che piacerebbe alla Pinetina sarebbe quello di Franck Kessié.

L'ex Milan, non rientrerebbe nei piani tattici e tecnici del Barcellona che, di conseguenza, lo avrebbe messo sul mercato ad una cifra che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Oltre all'Inter, su Kessié ci sarebbero comunque altri club come il Liverpool e il Tottenham.