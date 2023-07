Nuova operazione in uscita per il Crotone. Dopo il terzino Vasile Mogos passato al Cluj gli squali salutano anche l'attaccante Cosimo Chiricò. La punta brindisina ha ufficializzato nella giornata di sabato 8 luglio il suo addio al Crotone con un messaggio apparso sulla sua pagina Instagram. Poche parole quelle dell'attaccante ex Padova per salutare la società, lo staff e i tifosi. Per lui esercitata la clausola rescissoria che gli permetterà ora, con lo status di svincolato, di firmare per qualsiasi società. Diversi i giovani profili che sarebbero stati sondati dallo staff crotonese nelle ultime ore.

Crotone, via anche Chiricò

Era ormai nell'aria e mancava solitamente l'ufficialità. La maglia numero 32 del Crotone nella stagione 2023-2024 non sarà indossata da Cosimo Chiricò. Il calciatore, reduce da 37 presenze nel torneo da poco concluso, annata che ha portato 14 reti e 11 assist, ha deciso di abbandonare il Crotone esercitando l'opzione di svincolo per cercare fortuna altrove. Una stagione tra alti e bassi per Cosimo Chiricò che ha incantato con giocate di classe ma anche deluso nel finale di campionato per mancanza di carattere nei momenti decisivi.

Chiricò, il messaggio di addio

Poche parole, l'esperienza a Crotone di Cosimo Chiricò non rimarrà negli annali come indimenticabile ma comunque lascerà un segno.

Le 14 reti siglate lo pongono come uno dei migliori attaccanti dell'era moderna del Crotone. L'addio è stato accompagnato da questo messaggio: "Trovare le parole giuste in questi casi non è facile, l'unica cosa che mi viene da dire dal profondo del cuore è un enorme grazie per tutto l'affetto che mi avete dimostrato. Ci tenevo a ringraziare la società, tutto lo staff tecnico, i magazzinieri, i fisioterapisti ed in particolare tutti i miei compagni di squadra.

In bocca al lupo per tutto".

Crotone, le altre operazioni

Nelle ultime ore gli squali avrebbero iniziato ad effettuare dei sondaggi su calciatori ancora relativamente giovani sui quali puntare nella prossima stagione. Tra questi ci sarebbero i difensori Nicolò Savona della Juventus Next Gen e l'esterno Alì Dembèlè della Primavera del Torino.

In mezzo al campo i profili graditi sarebbero quelli di Stefani Girelli del Lecco e di Davide Bruglio in uscita dal Siena. Un calciatore che potrebbe destare interesse per gli squali è quello di David Eugene Bouah, terzino destro della Reggina. Sempre in difesa rimarrebbe viva la pista che porta ad Alessandro Tozzuolo del Montevarchi. Sembrerebbe svanita invece l'ipotesi di Vito Leonetti per l'attacco: il calciatore sarebbe ormai prossimo alla firma con l'Audace Cerignola.