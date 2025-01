Il Crotone inizia bene e viene raggiunto senza riuscire a fare sua la terza vittoria consecutiva. Contro la Cavese, all'Ezio Scida, la gara della 21esima giornata di Serie C termina con il punteggio di 1-1. Al vantaggio del Crotone siglato al 5' con Enrico Oviszach, ha risposto al 12' Daniele Sorrentino per gli ospiti. Una gara senza particolari emozioni nella ripresa, conclusa con un pareggio che muove la classifica di entrambe le formazioni. Per il Crotone si tratta del terzo risultato utile consecutivo, dopo le vittorie sterne contro Turris (0-5) e Team Altamura (1-3).

Crotone, un punto che smuove la classifica

Nonostante alcune occasioni avute per vincere la gara, il Crotone è stato fermato sull'1-1 dalla Cavese. Dopo la sconfitta per 2-3 contro la Casertana nell'ultima gara interna del 2024, il Crotone rinvia la vittoria anche nella prima gara casalinga del 2025.

La gara ha visto la presenza di circa 300 tifosi della Cavese, una notizia positiva per i campani, a cui le trasferte erano state vietate per episodi accaduti nei mesi scorsi. Con il punto ottenuto il Crotone, in attesa degli altri risultati, si conferma al sesto posto nel girone C in piena zona playoff. Con il gol a inizio primo tempo intanto l'esterno d'attacco Enrico Oviszach è salito a 9 reti in campionato.

Ezio Scida, lavori in corso

Il dettaglio che non è sfuggito ai tifosi presenti allo Stadio Comunale "Ezio Scida" è quello legato ai lavori - ancora in corso - legati allo smontaggio della Tribuna coperta alta. Costruita nel 2016 a seguito della promozione in Serie A dei rossoblù, la struttura verrà eliminata per sgomberare l'area sulla quale sorge, destinata agli scavi del progetto Antica Kroton con lo scopo di riportare alla luce reperti legati alla storia della città.

I tifosi hanno potuto seguire la gara nel settore tribuna coperta bassa e nei prossimi giorni anche la copertura verrà smontata riportando il settore a quello del vecchio impianto sportivo.

Crotone: ora testa al Trapani

Nel turno della 22^ giornata di domenica 12 gennaio alle ore 15 il Crotone di Emilio Longo affronterà la prima di due trasferte consecutive in Sicilia facendo visita al Trapani.

I rossoblù, nella giornata successiva, giocheranno sempre in terra sicula , sul campo del Messina, gara fissata per lunedì 20 gennaio alle ore 20:30. Nella gara d'andata contro il Trapani la squadra rossoblù era uscita sconfitta per 1-2 in casa, mentre contro il Messina il Crotone era riuscito ad ottenere una vittoria per 2-0.

Le sfide saranno visibili in televisione sui canali "Calcio" dell'emittente Sky e in streaming attraverso il servizio offerto da NowTv, sponsor del campionato di Serie C.