Stefan De Vrij, difensore olandese classe 1992, ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà all'Inter fino al 2025: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Stefan De Vrij: il difensore classe 1992 sarà nerazzurro fino al 2025" recita il comunicato diffuso dalla società nerazzurra. L'Inter prosegue quindi le sue operazioni di mercato, cercando di migliorare la rosa della prossima stagione e di confermarne i pezzi pregiati.

Di De Vrij in nerazzurro si ricordano diversi momenti topici, come la rete del clamoroso 3-2 inflitto alla Lazio nel 2018 che ha permesso all'Inter il ritorno in Champions League.

La fresca delusione per la finale di Champions League persa contro il Manchester City è stata così tramutata in rabbia dal difensore centrale, che ha mostrato la giusta voglia di continuare in nerazzurro. Il suo percorso con la squadra milanese racconta fin qui di 203 presenze e 9 reti totali.

Inter, il mercato in difesa: aperti i casting per la porta, anche la difesa prende forma

In casa nerazzurra in questo momento si lavora in particolare alla cessione di Andrè Onana, il portiere arrivato lo scorso anno a parametro zero ormai in odore di passare al Manchester United: l'ultimo rilancio degli inglesi, 55 milioni più 5 di bonus, pare aver convinto l'Inter, che adesso dovrà lavorare al sostituto considerato che anche il contratto di Samir Handanovic è andato ad esaurimento senza essere rinnovato.

Per sostituire Onana, Marotta starebbe sondando diversi profili: il casting al momento vede la presenza di Trubin dello Shakhtar Donetsk, di Sommer del Bayern Monaco e di Hugo Lloris, che attualmente veste la maglia del Tottenham numero 17, tutti portieri interessanti che se acquisiti consentirebbero al club una cospicua plusvalenza nell'avvicendamento con Onana.

Venendo alla difesa, è diventato ufficiale il passaggio di Milan Skriniar al PSG: lo slovacco si è accasato a 0, cosa che ha reso un danno economico al club che ha perso senza incassare nulla un top al mondo nel ruolo. Il suo sostituto è stato individuato in Yann Aurel Bisseck, che a giorni dovrebbe diventare ufficiale, mentre Bastoni e De Vrij hanno rinnovato i rispettivi contratto.

Già ufficializzato negli scorsi mesi il rinnovo di Darmian, all'Inter manca l'ultimo pezzo, ovvero il sostituto di Danilo D'Ambrosio: il suo contratto è scaduto il 30 giugno e non è stato rinnovato, urge dunque trovare un'alternativa sul mercato.