La dirigenza dell' Inter starebbe pensando ad un rinforzo per il centrocampo della squadra allenata da Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Joao Cancelo, attualmente di proprietà del Manchester City, che potrebbe fare ritorno all'Inter essendo probabilmente stato messo sul mercato dal club inglese; i nerazzurri starebbero pensando ad una proposta di prestito con diritto di riscatto per il giocatore che i 'Citizens' valuterebbero circa 40 milioni di euro.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: il ritorno di Joao Cancelo

L'esperienza in nerazzurro del laterale portoghese non sarebbe stata dimenticata ne dai tifosi ne dalla società nerazzurra che starebbe ragionando su un suo possibile ritorno a Milano; per convincere il Manchester City a cedere il giocatore, si starebbe pensando ad una proposta di prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni, in modo che l'Inter possa dilazionare il pagamento eventuale del calciatore alla prossima stagione.

Il Manchester City dal canto suo preferirebbe un pagamento diretto cash del valore del giocatore, che secondo le ultime fonti dalla Premier League, non rientrerebbe più nei piani del tecnico Pep Guardiola, che vorrebbe liberarsi del giocatore prima della ripartenza del campionato inglese.

La situazione a centrocampo dell'Inter

Nelle scorse giornate la dirigenza dell'Inter ha concluso con successo la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr con un incasso di circa 18 milioni di euro per il club di Viale della Liberazione, che ha anche risparmiato sul bilancio futuro lo stipendio lordo del giocatore croato che pesava sulle casse nerazzurre per circa 14 milioni di euro annui.

Nel frattempo nelle scorse settimane ha lasciato l'Inter anche Roberto Gagliardini, il cui contratto non è stato rinnovato ed ha salutato i nerazzurri a parametro zero; il centrocampista italiano potrebbe accasarsi al Monza nelle prossime settimane, anche se sul giocatore ci sarebbero diverse sirene spagnole che lo vorrebbero nella Liga.

Il centrocampo nerazzurro si affiderà dunque ad Hakan Calhanoglu, che rileverà il ruolo di regista davanti alla difesa di Marcelo Brozovic; come primo sostituto del turco ci sarà Christian Asslani, anche lui confermato dai nerazzurri in questa stagione.

In uscita potrebbe esserci invece Denzel Dumfries, il cui cartellino potrebbe interessare al Chelsea in Premier League, che starebbe pensando ad un'offerta di circa 40 milioni di euro da presentare ai nerazzurri nelle prossime settimane di mercato per convincere la dirigenza a cedere l'esterno olandese.