L'Inter, nonostante una rosa ampiamente competitiva, continua a monitorare attentamente il mercato per sfruttare le occasioni che potrebbero permettere alla squadra di rinforzarsi ulteriormente nella seconda metà della stagione. Con obiettivi ambiziosi che vanno dalla difesa dello scudetto in campionato al sogno di tornare in finale di Champions League, la dirigenza nerazzurra è pronta a cogliere eventuali opportunità per migliorare la qualità della squadra di Simone Inzaghi. In quest'ottica, il nome di Marco Verratti è tornato a circolare con insistenza in casa Inter.

Un’operazione complessa, ma non impossibile

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, i nerazzurri sarebbero in corsa per portare il centrocampista italiano in Serie A, un obiettivo che farebbe gola al direttore sportivo Piero Ausilio. Il classe 1992, dopo anni di successi con il Paris Saint-Germain, sta vivendo una stagione complicata in Qatar con l'Al-Arabi, dove, a causa delle difficoltà del club (attualmente terzultimo in classifica), non è soddisfatto dell'esperienza. Il centrocampista ha espresso il desiderio di tornare in Europa, e in particolare in Italia, dove non ha mai avuto l'opportunità di giocare in Serie A.

Nonostante le difficoltà economiche del suo contratto (che prevede un ingaggio annuale di circa 30 milioni di euro), l'Inter starebbe valutando l'ipotesi di ingaggiare Verratti già a gennaio.

L'operazione, però, sarebbe fattibile solo a due condizioni: la prima è che il costo del suo cartellino sia ridotto al minimo, attraverso un prestito o una rescissione del contratto, mentre la seconda è che Verratti accetti una drastica riduzione del suo ingaggio, portandolo a un livello molto inferiore rispetto agli attuali 30 milioni, ipotizzando una cifra non superiore a un sesto di quanto guadagna al momento.

Questa operazione potrebbe rappresentare un'opportunità per l'Inter, che punta a rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo con un giocatore di esperienza internazionale e di qualità indiscussa.

Ipotesi tattiche: Marco Verratti nell'Inter di Inzaghi

Nel sistema di gioco di Simone Inzaghi, Marco Verratti potrebbe essere una risorsa fondamentale, specialmente in un ruolo che sfrutta le sue doti tecniche e la sua visione di gioco.

Il centrocampista italiano, noto per la sua capacità di distribuire palloni con precisione e di recuperare palla, potrebbe inserirsi perfettamente al posto di Hakan Çalhanoğlu, operando come regista davanti alla difesa. Verratti, con la sua esperienza internazionale e il suo controllo del gioco, saprebbe bilanciare la fase di costruzione e quella di recupero, alleggerendo il lavoro di Brozović o Mkhitaryan in mezzo al campo.

In altre partite, quando Inzaghi ha bisogno di schierare una formazione più solida e difensiva, Verratti potrebbe essere schierato proprio davanti alla difesa, in un ruolo più conservativo. Con la sua capacità di leggere il gioco e di anticipare le mosse avversarie, il centrocampista potrebbe dare equilibrio alla squadra, proteggendo la difesa e permettendo agli altri centrocampisti di spingersi in avanti con maggiore libertà.

Nonostante le sue caratteristiche più difensive, la qualità nei passaggi di Verratti gli consentirebbe comunque di gestire il gioco e dare una spinta in fase offensiva, mantenendo sempre il controllo della partita.