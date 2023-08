Sono ore di mercato molto intense per Inter, Juventus e Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i nerazzurri avrebbero trovato l'accordo per Benjamin Pavard del Bayern Monaco, i bianconeri potrebbero ricevere offerte per Paul Pogba dall' Arabia Saudita e i rossoneri avrebbero intenzione di ingaggiare l'attaccante del Porto, Mehdi Taremi.

Inter: a un passo l'arrivo di Pavard

L'Inter ha trovato l'accordo per Benjamin Pavard. Il centrale difensivo francese sosterrà le visite mediche sono previste per questo mercoledì 30 agosto a Milano, a quel punto poi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del tesseramento.

Al club bavarese andranno circa 30 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il giocatore dovrebbe firmare contratto un quinquennale da 4,5 milioni di euro.

Il difensore può essere impiegato sia come centrale di difesa ma anche come esterno a tutta fascia.

Taremi e Colombo nomi caldi in casa Milan per l'attacco

Il Milan è intenzionato a puntellare il reparto offensivo. Gli occhi sono tutti per Mehdi Taremi del Porto.

I portoghesi continuano a chiedere circa 20 milioni di euro, mentre i rossoneri non andrebbero oltre i 15 milioni di euro, anche perché il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024. È possibile che la fumata bianca avvenga per una somma di circa 17 milioni di euro.

Prima, però, la società rossonera dovrebbe cedere Lorenzo Colombo che sarebbe molto seguito in particolare dal Monza di Palladino.

In caso di mancata cessione, potrebbe essere proprio invece proprio il talento italiano - reduce da una stagione positiva al Lecce - a condividere il reparto con Olivier Giroud.

Pogba potrebbe ricevere delle offerte dall'Arabia Saudita

La Juventus potrebbe ricevere delle offerte dalla Arabia Saudita per Paul Pogba. Il francese sta ritornando in campo gradualmente dopo i tanti acciacchi, anche se per ora non è ancora stato titolare.

Se dovesse arrivare un proposta allettante sia per il calciatore che per la società, la cessione potrebbe essere presa in considerazione. In caso contrario, la Juventus punterebbe a recuperarlo totalmente per avere un profilo esperto e molto valido per tentare l'assalto allo scudetto.

Nonostante i numerosi rumor estivi alla fine dovrebbe rimanere a Torino anche il centravanti serbo Dusan Vlahovic, che ha segnato sia nella recente gara contro il Bologna che alla prima di campionato contro l'Udinese.