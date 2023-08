Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato ai microfoni della trasmissione Twitch la Bobo TV quanto accaduto in Juventus-Bologna, lanciando un duro attacco nei confronti dei bianconeri e del gioco di Massimiliano Allegri.

Della gara di campionato giocata dalla "Vecchia Signora" hanno inoltre detto la loro opinione l'ex calciatore Gaetano D'Agostino su TMW Radio ed Ezio Greggio, sul proprio account Twitter.

Juventus, Cassano duro contro i bianconeri

L'ex calciatore Antonio Cassano è tornato a parlare ai microfoni della Bobo TV della Juventus, commentando la partita giocata contro il Bologna e lanciando un duro attacco nei confronti dei bianconeri: "Allegri è stato baciato dalla fortuna, ha avuto fortuna e va avanti.

Non gliene frega niente, il calcio glielo spiego io. La Juve ha una squadra fortissima, ma va male contro il Bologna che gli dà una rumba. E gli rubano la partita!".

Cassano ha poi cambiato argomento, concentrandosi su quanto si è visto nella partita giocata e vinta dall'Inter per 2-0 contro il Cagliari: "L'Inter, stratosferica. Potevano fare 4-5 gol, han preso due pali, già meglio Thuram. Come forza e come uomini, l'Inter è una corazzata. Dopo aver gettato al vento per due anni il campionato, quest'anno non può sbagliare".

D'Agostino: 'La Juve non gioca a calcio da due anni e non credo che cambierà, Allegri è troppo radicato nelle sue idee'

Un altro ex calciatore che ha commentato la partita giocata dalla Juventus contro il Bologna è stato Gaetano D'Agostino, il quale a TMW Radio ha detto: "La Juventus è da due anni che non gioca a calcio.

A livello di imprevedibilità fatico a guardarla. Non credo che le cose cambieranno, anche perché Allegri è molto radicato sulle sue idee".

D'Agostino, parlando poi della Roma ha sottolineato: "L’arrivo di Lukaku dovrebbe dare una spinta alla squadra ma dire che la Roma sarà in lotta per lo scudetto però mi sembra troppo, anche perché in altri reparti la squadra non è completa".

Juve, Greggio: 'L'anno scorso la partita con il Bologna l'avremmo persa, però per vincere si deve giocare verticale'

Infine anche il conduttore televisivo e tifoso della Juventus Ezio Greggio ha commentato il pareggio ottenuto dai bianconeri nella partita contro il Bologna.

"L’anno scorso questa partita l’avremmo persa. Il (i) goal di Vlahovic è la dimostrazione che se gli arrivano palle in area la butta dentro.

Ma i goal si fanno se tiri in porta, e per tirare in porta (come a Udine) si deve giocare in verticale. Comunque. Forza Juve, ora e sempre", queste le parole di Greggio scritte sul proprio account Twitter.