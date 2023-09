Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato ai microfoni della trasmissione Juventibus di Paul Pogba in toni critici, sottolineando gli atteggiamenti sbagliati che avrebbe avuto il centrocampista francese in questi ultimi anni. Del "Polpo" hanno inoltre detto la loro l'ex calciatore della Juve Antonio Cabrini al Corriere di Torino ed il CT della Francia Didier Deschamps.

Juve, Moggi attacca Pogba: "Prima era un giovane calciatore che mangiava l'erba in campo, ora ha fatto i soldi"

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è stato intervistato nelle scorse ore dai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e tra gli argomenti trattati c'è stato Paul Pogba ed il suo rendimento con la maglia bianconera: "Pogba?

Prima era un giovane che aveva bisogno di guadagnare e che mangiava l’erba del campo, adesso mangia le pastasciutte al posto dell’erba del campo perché ha fatto i soldi". Moggi ha poi sottolineato quanto Pogba, se entrasse in condizione, farebbe crescere le potenzialità di una Juventus che a centrocampo potrebbe cambiare cosi tanto da spaventare gli avversari. Moggi ha infine concluso il suo intervento sulla Juventus e su Pogba dicendo: "Questi nomi pesano perché i compagni che ci giocano vicino, crescerebbero anche loro perché capirebbero che vicino a loro c’è un giocatore importante".

Juventus, Cabrini: "Pogba va aspettato. Scambio Lukaku-Vlahovic? mi tengo sempre il serbo"

Di Pogba e della Juventus ha parlato anche un altro ex bianconero, Antonio Cabrini.

Quest'ultimo, intervistato dal Corriere di Torino ha detto seccamente del francese: "Pogba? Va aspettato. La Juve deve necessariamente concentrarsi sulle problematiche nate nella scorsa stagione". Cabrini è poi tornato a parlare dell'indiscrezione che ha tenuto banco per larga parte dell'estate, quella che avrebbe voluto la Juventus pronta a scaricare Vlahovic pur di arrivare a Lukaku: "La Juve ha inseguito a lungo Lukaku, ma io mi tengo stretto Dusan.

Sempre. E' molto più giovane del belga e ha decisamente grandi margini di miglioramento. A patto però che giochi nella maniera giusta". Cabrini ha poi concluso il suo intervento ponendo un punto di domanda su Andrea Cambiaso, calciatore tornato alla Juventus dopo il prestito al Genoa, che secondo il "Bel Antonio" dovrà essere ancora osservato per capire come si inserirà nel contesto bianconero.

Deschamps: "Credo in Pogba e con la Juventus ha appena iniziato il suo percorso che lo farà tornare al meglio"

Infine, anche il CT della nazionale francese Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa di Paul Pogba e della sua mancata convocazione per le partite di qualificazione per Euro 2024 che i "Galletti" dovranno giocare nelle prossime due settimane: "Ha giocato venti minuti buoni con la maglia della Juventus, per lui è l'inizio di un lungo percorso che lo porterà ad un recupero completo. Io credo in Paul e so che bisogna essere pazienti in questo momento, lui sicuramente ha la mentalità giusta per riuscire a tornare ai propri livelli ed è il primo a sapere che non può riuscirci con uno schiocco di dita".