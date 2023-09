In questi giorni a Montecarlo si sono svolti i sorteggi delle competizioni europee Uefa con tanta attesa soprattutto nei confronti della Champions League. Gironi difficili per Milan e Napoli, meno per Inter e Lazio. Per quanto riguarda invece l'Europa League l'Atalanta è stata sorteggiata con Sporting Lisbona (POR), Sturm Graz (AUT) e Rakow (POL), la Roma con Slavia Praga (CZE), Sheriff Tiraspol (MOL) e Servette (SVI). Proprio un gruppo di tifosi dell'Atalanta all'esterno della sede del sorteggio dei gironi ha invitato in maniera ironica il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, che stava entrando per assistere agli stessi, ad eliminare dal mondo la Juventus.

Parole che hanno fatto il giro dei social generando una serie di commenti nel post pubblicato da calciomercato.com sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Alcuni tifosi dell'Atalanta hanno ironizzato sulla mancata presenza della Juventus nelle competizioni Uefa

"Non c’è la Juve eh? Eliminala dal mondo". Queste le parole di alcuni tifosi dell'Atalanta fuori la sede dei sorteggi dei gironi delle competizioni Uefa a Montecarlo rivolgendosi al presidente Aleksander Ceferin. Dichiarazioni che hanno avuto clamore mediatico, come dimostrano i tanti commenti al post pubblicato su Instagram da calciomercato.com. Un utente ha scritto: "Godo nell’essere invidiato, anche per questo l’amiamo". Un altro utente ha scritto: "Da milanista rispetto alla juve che è la 2 squadra più storica in Italia insieme a noi".

Un altro utente ha sottolineato: "Atalanta fa già ridere così.. vi sta facendo passare qualche anno di notorietà lo Juventino Gasperini. Ceferin.. basta il nome". Un altro follower ha invece scritto: "Ormai parlano tutti, anche quelli che non hanno mezzo trofeo nella propria storia".

La Juventus squalificata dalle competizioni Uefa per una stagione

La Juventus la scorsa stagione ha vissuto un'annata calcistica difficile, condizionata dalle vicende giudiziarie e che ha portato ai bianconeri a subire diversi punti di penalizzazione che hanno portato all'esclusione dalla Champions League. Con la penalizzazione la Juve si è ritrovata al settimo posto che avrebbe significato partecipazione alla Conference League.

Alla fine è arrivata la squalifica dalle competizioni europee per una stagione. A commentare di recente la sanzione alla società bianconera è stato proprio il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, che ha dichiarato: "È logico che un club che non ha rispettato le regole venga, per qualsiasi club, una sanzione come questa è importante. Significa perdere 40-50 milioni di euro. Non è una cosa da poco, soprattutto se si tratta di un club in gravi difficoltà finanziarie".