La Juventus per il mercato invernale vorrebbe regalare un nuovo centrocampista a Massimiliano Allegri, così da poter aumentare il tasso qualitativo della mediana. Sono diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e tra questi spunta anche quello di Lazar Samardzic, che dopo il mancato approdo all'Inter la scorsa estate potrebbe entrare nei radar della Vecchia Signora.

Le idee per la mediana: da Samardzic a De Paul

Il talento tedesco dell'Udinese potrebbe così essere uno degli uomini di mercato a gennaio: la Juventus che starebbe pensando a lui per rinforzare la mediana.

Stando agli ultimi rumors di mercato, il club bianconero sarebbe pronto ad un'offerta con un prestito oneroso attorno ai 4 milioni di euro più un obbligo di riscatto in estate. Un'operazione da circa 20-25 milioni di euro, cifra che il club friulano aveva chiesto all'Inter nella scorsa sessione estiva di mercato. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di trasferirsi in un top club a stagione in corso, ma soprattutto dalla posizione in classifica dell'Udinese che potrebbe decidere di trattenere il gioiellino tedesco per raggiungere una salvezza tranquilla.

Non c'è solo Samardzic nei radar della Vecchia Signora, che continua a seguire anche Pierre Hojbjerg, il quale potrebbe lasciare il Tottenham già a gennaio.

Gli Spurs non fanno però sconti e chiedono almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista danese. Infine, sullo sfondo resta viva anche l'ipotesi che porta a Rodrigo De Paul che potrebbe lasciare l'Atletico. I Colchoneros sarebbero infatti interessati a Fabian Ruiz e in caso di arrivo dello spagnolo, l'ex 10 dell'Udinese potrebbe esser ceduto con la Juve che resta alla finestra.

Si lavora ai rinnovi di Mckennie e Bremer

Oltre a puntellare l'organico a disposizione di Max Allegri, la Juventus lavora anche sul fronte rinnovi per trattenere quei calciatori che hanno un ruolo importante. È il caso di Gleison Bremer che ha iniziato la stagione con ottime prestazioni, diventando così sempre più un punto fermo della retroguardia bianconera.

Stando agli ultimi rumors, il club bianconero sarebbe pronto a rinegoziare il contratto del centrale brasiliano offrendo un rinnovo contrattuale da circa 6 milioni di euro. Una mossa importante che rimarca la crescita dell'ex Toro, che in estate era stato nel mirino di diversi top club europei.

La Juve lavora anche a altri rinnovi, come quello di Weston McKennie che dopo un'estate da possibile esubero, è diventato un elemento importante per Allegri vista la sua duttilità tattica. Per questo, la Vecchia Signora sarebbe a lavoro per il rinnovo contrattuale del centrocampista americano. Discorso analogo per Daniele Rugani che, con l'infortunio di Danilo, potrebbe giocarsi delle carte importanti per la riconferma anche nella prossima stagione.