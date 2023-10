Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato invernale per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da potersi candidare a un ruolo da protagonista in campionato e in Champions League. Il reparto sotto osservazione è la retroguardia, con il Diavolo che penserebbe diversi profili, fra cui Harry Maguire del Manchester United per il pacchetto arretrato. Questa suggestione circola da alcuni giorni, ma fra le parti non risulta esserci nessun contatto.

Possibile interesse per Maguire e pressing su Miranda

Il centrale del Manchester United non è una prima scelta per Ten Hag che sta puntando spesso sul tandem formato da Varane e Lisandro Martinez.

Per giocare con maggiore continuità e avere un ruolo importante nell'Inghilterra di Southgate, Maguire potrebbe decidere di lasciare il Red Devils già a gennaio. Il Milan starebbe osservando la situazione, anche se la eventuale trattativa per gennaio sembra complicata sia per una questione legata all'ingaggio sia per la volontà dello United di cedere il calciatore eventualmente a titolo definitivo, visti gli interessi di altre società inglesi come il West Ham. Inoltre, secondo quanto trapela in queste ore, fra i rossoneri e gli inglesi non risulta esserci alcun contatto.

Oltre al possibile innesto di un centrale, il club rossonero è alla ricerca di un esterno che possa svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez.

Stando agli ultimi rumors, il Diavolo sarebbe in pressing su Juan Miranda del Betis Siviglia, già accostato nella precedente sessione estiva di mercato. Il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per convincere il club spagnolo a cedere l'esterno mancino.

Non solo David: si valuta anche Sesko per l'attacco

Oltre ai possibili colpi a gennaio, il Milan inizia a muoversi anche per l'estate. L'obiettivo è quello di aumentare il tasso offensivo della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Nei radar della società rossonera non c'è solo Jonathan David, valutato 40 milioni di euro dal Lille, ma anche Benjamin Sesko, talentuoso attaccante che si sta mettendo in luce con la maglia del Lipsia sia in Bundesliga che in Champions League.

Il classe 2003 è nel mirino di diversi top club europei tra cui lo stesso Milan che potrebbe provare un affondo in estate. Il Lipsia non ha intenzione di cedere il suo giocatore e parte da una valutazione di circa 40-50 milioni di euro.

Oltre al 20enne attaccante sloveno, il Diavolo tiene d'occhio alcune piste del campionato italiano come Nikola Krstovic, che si sta ritagliando un grande spazio nel Lecce. In estate, potrebbe esserci un duello con l'Inter che starebbe monitorando il numero 9 del Lecce, valutato attorno ai 15 milioni di euro.