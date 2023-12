E' stata una partita ricca di emozioni quella tra Monza e Juventus giocatasi ieri sera con la vittoria finale dei bianconeri per 1-2. La rete del successo è arrivata nel recupero, ma sempre nel recupero, due minuti prima, era arrivato il pareggio dei brianzoli firmato da Carboni che aveva scatenato una reazione decisa in panchina da parte di Daniele Rugani, che vista la rete avversaria avrebbe esclamato: 'Non possiamo buttare via così un campionato!'. E' il segno che al di là delle dichiarazioni di facciata tutti in casa Juventus sperano di poter concorrere fino alla fine per la conquista del titolo.

Nel recupero succede di tutto, Juventus momentaneamente in testa alla classifica

Non uscire dall’U-Power Stadium con una vittoria avrebbe ridimensionato e di parecchio le ambizioni dei bianconeri in ottica tricolore anche e soprattutto perchè il prossimo incontro sarà un altro big match, dato che a Torino arriverà il Napoli di Walter Mazzarri, in cerca di punti per tornare a farsi sotto in classifica.

E' stata una gara dai due volti quella di ieri sera: ottimo il primo tempo della Juventus, che dopo 10 minuti ha sbagliato un rigore con Dusan Vlahovic (fallo su Cambiaso) sfruttando però il successivo corner con la rete dello 0-1 siglata da Adrien Rabiot di testa, meno buona la ripresa con molto campo concesso agli avversari.

Nella ripresa succede poco o nulla fino al 92esimo, quando Valentin Carboni parte in slalom dalla destra, si accentra e lascia partire un tiro cross a girare che beffa Szczęsny insaccandosi all'angolo basso. Sembra la parola fine sull'incontro, ma dopo una manciata di secondi dalla ripresa del gioco Rabiot scappa sulla fascia destra e crossa in mezzo per Gatti, che prima sbuccia il pallone ma dopo non sbaglia con un tiro potente e preciso sotto la traversa che non lascia scampo a Di Gregorio.

Siparietto Gagliardini-Rabiot, il francese a fine gara sui social: 'Tutto è possibile finchè l'arbitro non fischia'

A corredo dell'incontro va segnalato un gesto anti sportivo condotto da Roberto Gagliardini, che in occasione del gol del pareggio dei suoi è andato ad esultare in faccia ad Adrien Rabiot a mò di scherno. Il francese è rimasto impassabile ma poco dopo si è andato a prendere il pallone sull'out di destra dando il là alla rete di Gatti.

Ecco che a fine gara tramite il proprio profilo Instagram, il transalpino ha tenuto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa pubblicando una storia indirizzata proprio al gesto di Gagliardini immortalato in una foto a corredo: 'Impara sempre a rimanere umile. Perché finché l'arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo'.