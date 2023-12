L'Inter continua a seguire i nomi di quei calciatori ormai prossimi alla scadenza del contratto che a fronte delle giuste strategie potrebbero essere portati a Milano a parametro zero.

I nomi in cima alla lista sono quelli di Piotr Zielinski e Alex Meret, entrambi al Napoli e entrambi in scadenza di contratto a giugno 2024. Il loro potrebbe essere un destino in comune anche nella prossima esperienza, dato che Giuseppe Marotta e il suo staff li avrebbe messi nel mirino per rinforzare la rosa da consegnare a disposizione di Simone Inzaghi.

Nonostante i rispettivi contratti andranno in scadenza si profilano delle trattative non semplici da definire per una serie di motivi.

Analizziamoli.

Meluso, Ds del Napoli: 'Stiamo discutendo con Piotr, gravissimo se qualcuno ha già parlato con lui'

Ormai da mesi va avanti la questione rinnovo per Piotr Zielinski, che questa estate ha detto di no alle ricchissime offerte provenienti dall'Arabia Saudita proprio per proseguire la propria avventura all'ombra del Vesuvio. Dopo tante promesse e susseguenti proclami, la situazione è però rimasta invariata: il polacco non ha ancora firmato e pare che le parti siano anche lontane dal trovare un accordo: l'entourage dell'ex Empoli vorrebbe 4 milioni l'anno, il Napoli fin qui si sarebbe detto disposto ad arrivare a 2.7/2.8. E' proprio in questo scenario che vorrebbe inserirsi Marotta, il valore di Zielinski non si discute infatti, con il suo acquisto che potrebbe consentire al club di fare con più serenità qualche altra cessione eccellente per sistemare i conti.

Se il rinnovo tra il polacco e il Napoli non arriverà entro gennaio, già dalle prime settimane del 2024 il calciatore potrà firmare a 0 per altri club, uno scenario che pare fin da adesso indispettire il club, almeno stando a quanto dichiarato dal ds del Napoli Mario Meluso ai microfoni di Sky Sport non più tardi di 48 ore fa: "Accordo con altri club?

È un discorso strano, noi stiamo parlando con Zielinski del rinnovo già da un po' e il giocatore ha espresso anche il desiderio di rimanere, ovviamente se si trovasse un accordo economico. È una situazione paradossale perchè la norma vieta assolutamente anche un colloquio con i calciatori sotto contratto quindi credo che ci sia poco da commentare proprio perchè è strano che non si sia sottolineato che è contro le regole.

Un accordo oggi con un giocatore a scadenza 2024 è di una gravità assoluta. Credo che non ci sia nulla e che sia una notizia non vera, chi deve controllare controlli".

Quella di Meret è un'idea dell'ultima ora ma il Napoli ha il coltello dalla parte del manico

Anche il contratto del portiere è in scadenza a giugno 2024, altra situazione potenzialmente propizia su cui la società nerazzurra è pronta ad inserirsi ma il Napoli vanta un'opzione per rinnovare l'accordo con Meret fino a giugno 2025. Marotta dovrà rivelarsi molto abile dunque ma quasi sicuramente dovrà anche scendere un minimo a patti coi partenopei per verificare se la clausola sia unilaterale o meno. Non è un mistero che l'Inter sia già alla ricerca di un sostituto di Sommer, autore di una buona stagione sin qui ma non più giovanissimo, ecco che quella di Meret appare una candidatura autorevole anche per l'esperienza internazionale accumulata negli ultimi anni.