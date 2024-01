Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato a TV Play del calciomercato della Juventus, rivelando come i bianconeri avrebbero messo in vendita Federico Chiesa. Di un calciatore invece in entrata alla Continassa, il difensore portoghese Tiago Djalò, ha parlato alla Gazzetta dello Sport l'attuale tecnico del Lille Paulo Fonseca.

Juventus, Bargiggia: 'Il club bianconero ha messo in vendita Chiesa proprio come aveva fatto con Vlahovic in estate'

"L’esplosione di Yildiz potrebbe portare alla cessione di Chiesa? Sì, la Juve ha messo Chiesa sul mercato, così come Vlahovic, già l’anno scorso" cosi ha esordito ai microfoni di TV Play Paolo Bargiggia parlando della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe il club bianconero pronto a cedere il suo gioiello.

Il giornalista sportivo, restando sul mercato dei bianconeri ha aggiunto: "Nel team bianconero non c’è nessun calciatore incedibile, soprattutto quelli con un ingaggio alto. Yildiz, invece, resterà sicuramente almeno per un altra stagione".

Bargiggia terminando poi il discorso inerente la Juventus, ha sottolineato come l'uscente Moise Kean deciderà in quale squadra doversi trasferire in prestito per i prossimi mesi, dovendo scegliere tra Monza e Fiorentina. Il giornalista, parlando poi dell'Inter, ha evidenziato i meriti della formazione guidata da Simone Inzaghi, che sabato è riuscita ad imporsi in maniera preponderante su un Monza non irresistibile. Bargiggia ha infine concluso il suo intervento, dedicando un lungo pensiero al momento complicato che sta attraversando la Roma: il giornalista si dunque prima concentrato su José Mourinho, criticandolo per il suo modo di scaricare le responsabilità unicamente sulla squadra.

Secondo poi, Bargiggia ha disapprovato il comportamento della società giallorossa, totalmente in confusione e allo sbando. A detto dello stesso infine, i Friedkin non dovrebbero esonerare Mourinho in questa stagione, ma finire l'annata con lui per poi ripartire con un progetto nettamente più economico rispetto a quello attuale.

Juventus, Fonseca: 'Vedo Djalò già pronto per aiutare la difesa dei bianconeri'

Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lille, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di quello che quasi certamente sarà il primo rinforzo della Juventus in questo mercato invernale, Tiago Djalò: "Lo vedo già pronto per aiutare la difesa dei bianconeri.

Rispetto alla sua prima avventura italiana, quella vissuta da giovanissimo al Milan, è cresciuto tanto come giocatore e anche come uomo. E adesso ha anche molta più esperienza di prima. In più conosce già la lingua, parla bene l’italiano. E questo penso che lo possa aiutare nell’ambientarsi".