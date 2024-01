"Il cambio di modulo un domani può anche essere una soluzione": così Simone Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione di Monza vs Inter in merito alla possibilità che il tridente visto nell'ultimo quarto d'ora col Verona possa essere riproposto anche in altri incontri.

Più che ad un tridente, l'ipotesi più probabile prevede un passaggio al 4-3-1-2 anche per incrementare il peso offensivo in gare nelle quali la squadra fatica a sbloccare la partita o a chiuderla una volta passata in vantaggio.

'Mi aspetto una partita difficile': Monza vs Inter si disputa stasera 13 gennaio

"Una partita difficile, contro un avversario di valore, che ha un ottimo tecnico e ha dei giocatori che sono stati importanti per l'Inter come D'Ambrosio, Gagliardini e Carboni, che rivedremo con piacere. Sappiamo che il Monza è un avversario di valore" ha dichiarato il tecnico dell'Inter che è poi tornato sull'assetto adottato in Inter vs Verona: "Beh, chiaramente col Verona nell'ultimo quarto d'ora ho cambiato e avevamo tre attaccanti in campo insieme. In questo momento la sto usando come opzione a gara in corso, ma un domani può anche essere una soluzione".

Che girone è stato per l'Inter quello di andata? "E' una squadra che ha lavorato bene in queste 19 partite, che ha impattato le gare nel migliore dei modi e ci ha creduto fino alla fine.

I buoni approcci e i finali di partita dicono questo. Abbiamo cambiato diversi assetti e abbiamo avuto qualche infortunio, ma i principi non sono cambiati al di là degli uomini e abbiamo difeso bene" ha chiosato l'ex Lazio che ha poi evidenziato come per stasera avrà a disposizione sia Di Marco che il nuovo acquisto Buchanan.

Il possibile nuovo assetto

Con il possibile passaggio alla difesa a quattro, uno tra Acerbi e Bastoni dovrebbe giocare a piede invertito, con Pavard largo a destra e Di Marco invece confermato sull'out di sinistra.

A centrocampo il tridente sarebbe quello formato da Calhanoglu, Nicolò Barella e Davide Frattesi in mediana con Alexis Sanchez o Mkhitaryan ad agire sulla trequarti con la variabile Calhanoglu avanzato e Asllani al suo posto in cabina di regia.

A contendersi i due posti davanti, come sempre, Lautaro Martinez, Marko Arnautovic e Marcus Thuram.

Il 4-3-1-2- di Inzaghi potrebbe essere dunque composto da Sommer, Pavard, Bastoni, Acerbi, Dimarco, Calhanoglu, Barella, Frattesi/Mkhitaryan, Sanchez, Thuram, Lautaro Martinez/Arnautovic.