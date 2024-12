Il Calciomercato invernale è ormai alle porte: il 2 gennaio le società italiane potranno iniziare ufficialmente le trattative per rinforzare le proprie squadre. Le strategie di mercato, tuttavia, sono già in pieno fermento, con club di Serie A, B e C che stanno valutando le migliori operazioni per migliorare i propri organici in vista della seconda metà della stagione. Molto attivo il Cagliari che è alla ricerca di rinforzi per migliorare la propria posizione in campionato e ha mostrato interesse per Matteo Brunori, attaccante in uscita dal Palermo.

La trattativa non appare semplice, con il club siciliano che è restio a lasciarlo partire senza un adeguato sostituto.

In Serie A Lecce, Genoa e Venezia in azione

In Serie A, il Lecce sta studiando attentamente le mosse per rinforzare la difesa. Il nome caldo è quello di Alessandro Vogliacco, attualmente al Genoa. Il difensore ventiquattrenne è un obiettivo concreto per i salentini, che vogliono rinforzare il reparto arretrato in vista di una seconda parte di stagione intensa. Sul fronte offensivo, invece, l'idea di ingaggiare Christian Kouamé sembra essere momentaneamente accantonata, con la dirigenza che preferisce concentrarsi su altre priorità.

Situazione particolare per il Genoa, che potrebbe addirittura già salutare Mario Balotelli nel mercato di gennaio.

L'attaccante ex Nazionale potrebbe lasciare l'Italia dopo circa due mesi dal suo arrivo e accettare un'offerta dall'estero (piacerebbe ai messicani del Cruz Azul). Per ora, la sua avventura al Genoa non ha regalato grandi soddisfazioni e un cambio di scenario sembra essere la soluzione per rilanciare la carriera di "Super Mario".

Infine, il Venezia si avvicina a un colpo importante: Alessio Zerbin, giovane attaccante del Napoli, è molto vicino a vestire la maglia dei lagunari. Il classe '99, che fatica a trovare spazio nel Napoli, potrebbe trasferirsi a Venezia per avere più minuti e contribuire alla risalita in classifica del club veneto.

Serie B, movimenti per Spezia e Sassuolo

Anche la Serie B si prepara a vivere un mercato invernale intenso. Lo Spezia, attualmente in terza posizione, sarebbe interessato a Facundo Lescano, attaccante argentino attualmente in forza al Trapani. Tuttavia, il club siciliano non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente, rendendo complicata la trattativa. Lescano, autore di una buona prima parte di stagione, potrebbe essere la pedina giusta per rinforzare l’attacco dello Spezia, ma convincere il Trapani non sarà facile.

Il Sassuolo, dominatore della Serie B, nonostante la prima posizione in classifica, sta già pensando a come rinforzare ulteriormente la squadra. I neroverdi sono sulle tracce di Haris Belkebla, centrocampista algerino in forza al Brest. Sarebbe un acquisto di grande qualità per il centrocampo del Sassuolo, che punta a garantirsi un ritorno in Serie A nel migliore dei modi.