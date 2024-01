Samuel Iling-Junior può lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. Nonostante il gol del momentaneo uno a uno nella vittoria finale contro la Salernitana in Serie A, l'esterno inglese non è riuscito fino a qui a trovare molto spazio nelle rotazioni di Max Allegri e potrebbe esser ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità. Sulle sue tracce non solo club inglesi, ma anche società italiane come Sassuolo e Monza.

Juve, Sassuolo e Monza su Iling-Junior, si pensa al prestito

Dopo l'interesse del Chelsea nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, il classe 2003 è entrato nelle grazie di altri club di Premier League e non solo.

Si parla di Brighton e Tottenham ma ci sarebbero stati dei sondaggi da parte di due società italiane come il Sassuolo ed il Monza. I neroverdi sono alla ricerca di un jolly offensivo che possa ricoprire diversi ruoli mentre il Monza è alla ricerca di un esterno da collocare nel 3-4-2-1 di Raffaele Palladino. La Juve non intende cedere Iling a titolo definitivo e quindi l'operazione potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito.

Non c'è solo Iling nel mirino del Monza però, il club brianzolo sarebbe interessato anche a Moise Kean per rinforzare il reparto offensivo ed a Fabio Miretti che sarebbe l'uomo giusto per dare maggiore qualità alla mediana a disposizione di Palladino. Si tratta di affare che potrebbero realizzarsi tutti a titolo temporaneo, difficile pensare ad un'acquisizione in blocco dei bianconeri.

Juve, i nomi per la mediana: da Henderson a Saul

Dopo l'imminente arrivo di Thiago Djalò per puntellare la retroguardia, obiettivo principale della Juventus è quello di rinforzare la mediana e di acquistare un centrocampista che possa dare diverse soluzioni a Massimiliano Allegri.

Viste le difficoltà nell'arrivare ai due obiettivi principali ovvero Ederson e Koopmeiners che l'Atalanta vorrebbe trattenere fino al termine della stagione, il club bianconero lavora su più tavoli e valuta anche profili internazionali.

Tra questi c'è sicuramente Jordan Henderson che vorrebbe ritornare in Italia e giocarsi le proprie carte per arrivare ad Euro 2024 con la nazionale inglese. Il club bianconero vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito gratuito.

Discorso simile anche per Saul Niguez che sta trovando poco spazio nelle rotazioni del Cholo Simeone all'Atletico Madrid.

I Colchoneros vorrebbero una cessione a titolo definitivo mentre come per Henderson, la Juve punta al prestito.

Juve, Yildiz avrebbe più spazio senza Kean, Henderson mediano 3-5-2 di Allegri

Nonostante possibili cessioni ed arrivi, la Juventus di Massimiliano Allegri dovrebbe continuare ad utilizzare il 3-5-2 di questa prima parte di stagione. Il tecnico vuole dare continuità di modulo e con l'eventuale addio di Kean, dare sempre più spazio e fiducia ad Yildiz che diventerebbe il jolly del reparto offensivo ed alternativa sempre più importante al tandem offensivo formato da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Con l'eventuale arrivo di un nuovo centrocampista come Henderson, Allegri potrebbe avere ulteriori alternative. Infatti, l'ex capitano del Liverpool potrebbe ricoprire il ruolo davanti alla difesa ed essere così un'alternativa importante a Locatelli ma anche il ruolo di mezz'ala da inserimento.