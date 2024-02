Il mercato degli attaccanti potrebbe vedere come protagoniste estive Inter e Milan mentre la Juventus è alla ricerca di centrocampisti. I nerazzurri vorrebbero intensificare i contatti per blindare il contratto di Lautaro Martinez, in scadenza nel 2026, per evitare gli assalti provenienti dalla Premier League.I bianconeri avrebbero individuato Teun Koopmeiners per il centrocampo e il Barcellona vorrebbe prender appunti per Rafael Leao.

Sirene inglesi per l'attaccante argentino

Lautaro Martinez sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Arsenal che vorrebbero regalare ai rispettivi allenatore un rinforzo per l'attacco.

I club inglesi potrebbero decidere di spendere anche 100 milioni di euro ma, al momento, la valutazione dell'argentino sarebbe di circa 120 milioni.

I dirigenti meneghini non avrebbero però intenzione di sacrificare il giocatore che, oltre ad essere il capitano, è il simbolo principale del club. Il classe 1997 è inamovibile per Simone Inzaghi che lo ritiene un punto fissi sul quale far ruotare gli altri interpreti del reparto.

Il centrocampista olandese per Allegri

La Juventus sarebbe molto interessata alle prestazioni di Koopmeiners dell'Atalanta, avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. La stima del cartellino è elevata ma i dirigenti bianconeri sono convinti di poter fare uno sforzo magari cedendo Moise Kean e Soulè per fare cassa.

Il doppio addio potrebbe garantire alle casse della società circa 50 milioni di euro.

Il Barcellona potrebbe fare un tentativo per Rafael Leao a giugno. Il portoghese, seguito anche dal Paris Saint Germain, può liberarsi pagando la clausola da 175 milioni di euro sebbene abbia un contratto in essere fino al 2028 con il Milan.

I catalani lo stimano e lo ritengono congeniale al progetto tecnico nel quale l'ex Lille sarebbe in grado di giocare da esterno sinistro nel tridente offensivo. Il Milan potrebbe sedersi a tavolino per discuterne per incassare una cifra che garantirebbe una netta plusvalenza e permetterebbe di finanziare il mercato in entrata.

Tecnica e potenza per gli attaccanti moderni

Chelsea e Arsenal avrebbero bisogno di un attaccante con caratteristiche moderne in grado di creare gioco e soprattutto finalizzare le occasioni da rete. Lautaro sarebbe il profilo perfetto anche perchè abile ad adattarsi a diversi moduli di gioco. L'attaccante, infatti, sa giocare sia da centravanti nel 4-3-3 sia in coppia con un altro partner in un possibile 3-5-2.

La Juventus vorrebbe poi puntare su Koopmeiners per avere un centrocampista totale in grado di giocare in tutti i ruoli e i vari assetti tattici, mentre il Barcellona sonda Leao per avere un profilo forte tecnicamente e molto abile nell'uno contro uno.