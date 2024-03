L'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato in vista della prossima estate con l'ingaggio solo da ufficializzare di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, che arriveranno a parametro zero essendo in scadenza di contratto rispettivamente con Napoli e Porto. Non è da escludere che i nerazzurri possano fare qualcosa in attacco, soprattutto se dovessero andare via Marko Arnautovic, che non ha convinto a pieno, e Alexis Sanchez, in scadenza di contratto. L'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Joshua Zirkzee, che tanto bene sta facendo quest'anno con la maglia del Bologna.

Operazione tutt'altro che semplice, ma i nerazzurri sono pronti a fare un tentativo per arrivare a lui.

La Roma la prossima estate andrà sicuramente alla ricerca di un esterno destro di livello visto che Karsdorp non ha mai convinto a pieno. Il nome che piacerebbe ai giallorossi è quello di Raoul Bellanova, che al Torino in quest'annata ha fatto il salto di qualità dopo l'anno di apprendistato fatto all'Inter lo scorso anno.

Inter su Zirkzee

L'Inter si sarebbe iscritta alla corsa a Joshua Zirkzee in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri dovranno battere la concorrenza di altri top club italiani come Napoli, Milan e Juventus ma possono contare sul fatto di aver praticamente definito il prossimo mercato e per questo potranno concentrarsi su eventuali occasioni come appunto quella che porterebbe all'attaccante olandese.

Il giocatore è esploso definitivamente questa stagione, complice la cessione di Arnautovic che gli ha dato la titolarità. Il classe 2001 ha messo insieme 10 gol e 3 assist in 27 partite di campionato anche se adesso deve fare i conti con un problema muscolare.

La valutazione di Zirkzee si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra notevole ma l'Inter potrebbe contare sul tesoretto ricavato dalla cessione di Dumfries, qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025, intorno ai 30 milioni di euro.

Inoltre nell'affare potrebbe anche entrare una contropartita tecnica come Oristanio o Sebastiano Esposito, valutati tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

L'attacco dell'Inter

Inter che potrebbe quindi rivoluzionare il proprio attacco la prossima estate. Lautaro Martinez e Marcus Thuram saranno gli intoccabili, a meno che non arrivino offerte fuori mercato, ma alle loro spalle bisognerà vedere chi ci sarà.

Zirkzee potrebbe arrivare e dare soluzioni diverse dal punto di vista tattico. Non è da escludere uno schieramento con il 3-4-2-1, con Thuram e Zirkzee liberi di agire sulla trequarti alle spalle della punta che sarebbe Lautaro, ma tutti e tre possono ruotare senza dare punti di riferimenti agli avversari.

Roma su Bellanova

Uno dei nomi che piacerebbe alla Roma in vista della prossima estate è quello di Raoul Bellanova. L'esterno è stato acquistato la scorsa estate dal Torino, che ha versato nelle casse del Cagliari 7 milioni di euro, soffiandolo all'Inter, che lo aveva avuto in prestito l'anno prima ma cercava uno sconto sull'eventuale riscatto.

In questa stagione il classe 2000 ha messo insieme una rete e cinque assist in ventisette partite di campionato. Il club di Urbano Cairo, comunque, non lo lascerà partire tanto facilmente e ha fatto sapere che la valutazione parte dai 20 milioni di euro.