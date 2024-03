Nell'ultima puntata della Domenica Sportiva, il commentatore Daniele Adani ha analizzato il percorso dell'Inter in questa stagione: la riflessione si è focalizzata in modo particolare sulla forza della rosa e sul bel gioco che gli uomini di Simone Inzaghi riescono ad esprimere. L'ex membro della Bobo Tv ha inoltre affrontato la questione Juventus esprimendo le proprie criticità sull'operato di Massimiliano Allegri.

La riflessione di Adani sulla forza dell'Inter

Nelle scorse ore il commentatore Daniele Adani è intervenuto ai microfoni della trasmissione Domenica Sportiva, dove ha nuovamente elogiato la forza dell'Inter: "Questo modo di fare calcio dell'Inter è quasi nuovo, trovano gusto nel partecipare tutti protagonisti nel gioco e quindi anche Bisseck che arriva da una squadra danese.

Arriva, si mette lì, lavora e quando viene chiamato in causa fa bene in una macchina che va bene. Nelle due partite con Genoa e Bologna l'Inter ha un po' rifiatato e se lo poteva permettere, però ha ottenuto risultati e adesso può pensare alla Champions League. È una macchina che sa benissimo quando partire e dove arrivare".

Già nelle scorse puntate l'ex difensore di Inter, Fiorentina e Brescia aveva celebrato la crescita dei nerazzurri sotto la guida di Simone Inzaghi: "Dopo lo scudetto di Conte, l’Inter ha visto vincere il Milan e il Napoli, per cui per loro è molto importante vincere questo campionato. Un anno fa, esattamente di questi tempi, Inzaghi era in discussione. Poi è cominciata la fase a eliminazione diretta della Champions e l’Inter ha cambiato, facendo lì il vero salto di qualità.

Un salto che ha fatto soprattutto Inzaghi. Se c’è con la testa questa Inter è troppo superiore alle altre squadre di Serie A, in alcuni momenti arrivo a dire che sono ingiocabili".

Adani critico sulla Juventus di Allegri

Lele Adani durante la trasmissione ha analizzato anche il percorso della Juventus e in particolar modo la crisi che nelle ultime settimane si è abbattuta sui piemontesi (6 punti nelle ultime 7 partite): "Va sottolineato che sia contro l'Atalanta che col Napoli le partite dei bianconeri sono buone, sotto ogni profilo, ma concettualmente la Juventus che non gioca le coppe europee e vince una volta nelle ultime sette gare nella nostra Serie A va sottolineato in maniera non positiva".

Adani infine ha lanciato una frecciatina a Massimiliano Allegri e a tutto l'ambiente bianconero: “La Juventus non può aprire il campionato ponendosi come obiettivo il quarto posto, perchè l'obiettivo dichiarato a luglio scorso era vincere lo scudetto. Poi in corso d'opera per cercare consensi, invano, si è cercato di dire che il quarto posto è l'obiettivo, ma per la Juventus non può essere un obiettivo il quarto posto, perchè è quello che sta centrando il Bologna.

Non posso pensare che la Juventus abbia gli stessi obiettivi del Bologna".

Il cammino dell'Inter è da record

Il cammino in campionato dell'Inter fino a questo momento è ottimo. I nerazzurri hanno conquistato ben 75 punti in 28 partite. A questo punto del campionato i ragazzi di Simone Inzaghi hanno collezionato addirittura 4 punti in più rispetto al Napoli di Luciano Spalletti che, la scorsa stagione, dominò il campionato infliggendo distacchi impressionanti ai suoi avversari.

Quella che sta mettendo a referto l’Inter assomiglia molto alla stagione che esattamente 10 anni fa riuscì a realizzare la Juventus di Antonio Conte. Quell’anno i bianconeri registrarono il record storico di ben 102 punti conquistati in campionato.

Rispetto a quella Juve, l'Inter ha saputo fare addirittura meglio: per quanto riguarda i punti, entrambe le squadre avevano girato alla 28esima giornata con 75 lunghezze in classifica, ma l'Inter ha raggiunto tale score segnando 6 goal in più e subendone 6 di meno.