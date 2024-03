Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da tuttojuve.com la Juventus ha fiducia in Federico Gatti. Il centrale difensivo è oramai un titolare ed un riferimento della difesa bianconera, come dimostrano le presenze accumulate in questa stagione. Per il tecnico Massimiliano Allegri, Gatti è ormai un pilastro nella difesa a tre, e la sua versatilità gli consente spesso di sovrapporsi nel settore avanzato per aiutare i compagni. Un esempio evidente di ciò è stato il suo gol contro il Monza. Nonostante ci sia un certo interesse da parte di alcuni club di Premier League, al momento non sono emerse offerte concrete per il giocatore.

La fiducia della Juventus nei confronti di Gatti

La Juventus, quindi, continua a contare su Gatti come elemento fondamentale della propria squadra, soprattutto in un periodo in cui risultati e prestazioni richiedono un maggiore impegno da parte di tutti. La sua capacità di fornire sia solidità difensiva che supporto in fase offensiva lo rende un giocatore prezioso per gli obiettivi della squadra. Non è un caso che negli ultimi mesi la società bianconera gli ha confermato la fiducia facendogli sottoscrivere il prolungamento di contratto ad un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro a stagione.

Le statistiche stagionali di Federico Gatti nel campionato italiano

In questa stagione Federico Gatti ha disputato fino ad adesso nel campionato italiano 25 match, 23 dei quali da titolare, per 2055 minuti giocati.

Ha dato un contributo in fase realizzativa, oltre al gol segnato al Monza ne ha segnati altri 2. Interessante anche il suo contributo nel settore avanzato, basti pensare che nonostante sia un difensore abbia fatto 27 tiri, dei quali 6 in porta. Sono 3 le grandi occasioni mancate, con 12 dribbling effettuati e 7 riusciti. Interessante anche la media dei passaggi riusciti, che arriva a 85,8%.

13 cross provati, dei quali 3 riusciti. 27 i falli commessi, 14 quelli subiti, le ammonizioni sono state 6, senza ricevere espulsioni. 2 autogol effettuati in questa stagione.

Il settore difensivo della Juventus per la prossima stagione

La Juventus dovrebbe ripartire da Federico Gatti. Un condizionale doveroso in quanto al momento nessun giocatore è incedibile e se dovesse arrivare un'offerta importante la società bianconera la valuterebbe.

Insieme a lui dovrebbero far parte del settore difensivo bianconero Danilo, Tiago Djalò e Rugani. Riguardo al portoghese si è detto in questi giorni di una sua possibile cessione in prestito in Serie A, ma molto dipenderà dall'impiego in questo finale di stagione. Il centrale toscano è vicino al prolungamento di contratto fino a giugno 2026. In dubbio invece la conferma di Bremer, considerando l'interesse del Manchester United. Farà ritorno a Torino invece Dean Huijsen, considerando l'importante seconda parte di stagione che sta disputando con la Roma. L'olandese partirebbe solo per offerte importanti, superiori ai 40 milioni di euro.