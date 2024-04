Gianluca Di Marzio ha fornito una valutazione sulla situazione della panchina della Juventus a Sky Sport. L'esperto di mercato ha parlato del futuro professionale di Massimiliano Allegri ipotizzando un suo addio a fine stagione e sottolineando come la società bianconera stia valutando per la panchina un tecnico diverso rispetto al passato, uno su tutti Thiago Motta.

Di Marzio su Massimiliano Allegri

Di Marzio ha dichiarato che Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, continua a sostenere Massimiliano Allegri, ma ha indicato che entrambe le parti hanno compreso che il rapporto non può continuare.

Ha suggerito che i dettagli della separazione verranno probabilmente decisi in un incontro alla fine della stagione.

Thiago Motta è stato identificato come il principale candidato di Giuntoli per sostituire Allegri, rappresentando il piano A della Juventus. Il giornalista sportivo poi aggiunto: "Non esiste, almeno per quello che so, un piano B che potrebbe portare an Antonio Conte, anche se mi sembra irrispettoso parlare di Conte come piano B".

La Juventus si sarebbe mossa prima del Milan per l'ingaggio di Thiago Motta

La valutazione di Di Marzio si è soffermata anche sulla strategia della Juventus dichiarando: "L'idea della Juventus è quella di cambiare rispetto al passato". Sull'interesse del Milan per Thiago Motta ha aggiunto: "Il tecnico attualmente al Bologna può essere una soluzione per il Milan ma penso sia troppo tardi, la Juventus si è mossa in grande anticipo sul tecnico italo-brasiliano".

A parlare del futuro professionale di Massimiliano Allegri e di Thiago Motta è stato anche Dario Canovi, agente sportivo della guida tecnica del Bologna.

Le dichiarazioni di Dario Canovi su Allegri e Thiago Motta

Le dichiarazioni a Top Calcio 24 di Dario Canovi, agente tra gli altri di Thiago Motta, hanno sicuramente clamore mediatico in riferimento alla panchina della Juventus per la prossima stagione.

Canovi ha espresso la sua opinione su una possibile addio di Allegri alla Juventus, suggerendo che ci siano segnali che indichino un cambiamento imminente. Ha notato che le voci riguardanti un possibile divorzio tra il tecnico toscano e il club bianconero sono diventate sempre più persistenti nel tempo, un fenomeno che spesso indica una verità di fondo nel mondo del calcio.

Tuttavia, Canovi ha anche sottolineato che la situazione potrebbe cambiare drasticamente se la Juventus riuscisse a conquistare la Coppa Italia e a qualificarsi in Champions League.

Ha poi voluto elogiare il suo assistito dichiarando: "Una qualità di Thiago Motta? Convincere i propri giocatori che le sue idee sono quelle giuste".