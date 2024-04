L'errore piuttosto palese fatto da Dean Huijsen nella partita tra Udinese e Roma arriva dopo una serie di prestazioni non troppo convincenti dell'olandese, che ad oggi rischierebbe di vedere la sua valutazione di 30 milioni di euro fatta dalla Juventus calare.

Juve, Huijsen sbaglia ancora con la Roma: la sua valutazione rischia di scendere

Dean Huijsen non sta vivendo un momento particolarmente positivo con la maglia della Roma: il difensore arrivato in prestito secco dalla Juventus nella Capitale, ha iniziato la sua avventura in giallorosso stupendo tutti, con scampoli di partita dove aveva mostrato una tecnica sopraffina per un difensore, un carisma innaturale per un diciannovenne ed una fisicità tipica dei calciatori moderni.

Il gol capolavoro al Frosinone era stato poi il corollario di un percorso che molti tifosi della Roma speravano potesse non concludersi a giugno ma che potrebbe aver fatto scattare qualcosa nella testa del calciatore. L'errore nel derby di coppa Italia con la Lazio che è costato alla squadra l'approdo ai quarti, qualche appoggio di troppo effettuato con leggerezza e la titolarità tra gli undici che man mano si è allontana, hanno messo in ombra il profilo di Huijsen al quale De Rossi aveva dato ieri con l'Udinese una grande chance. L'olandese, nel match con i friulani, non è stato però in grado di rispondere presente, palesando sin dai primi minuti una certa difficoltà nell'impostazione. L'errore piuttosto marchiano al ventitreesimo minuto che ha mandato a tu per tu Pereyra con Svilar e che è costato il gol dello svantaggio alla formazione giallorossa, hanno completato un quadro di un calciatore forse ancora acerbo per certi palcoscenici.

Un fattore non trascurabile per la Juventus, club che ne detiene il cartellino e che da indiscrezioni di corridoio starebbe valutando se cedere nella prossima estate. La sua valutazione, ad oggi stanziata sui 30 milioni di euro, rischierebbe però di scendere, soprattutto se Huijsen non saprà garantire una serie di prestazioni da qui a fine stagione in linea con quello che potrebbe essere il suo prezzo.

Juventus, tanti tifosi bianconeri sono preoccupati dagli errori di Huijsen: 'Bisogna lasciarlo in provincia per un altro anno'

Tanti tifosi della Juventus sul web hanno dunque manifestato la loro preoccupazione nei confronti delle prestazioni fatte da Huijsen: "Va lasciato in provincia a maturare anche nella prossima stagione" scrive un utente di X.

Un altro aggiunge: "Quelli intorno a Huijsen dovrebbero iniziare a tacere e lui pensare a giocare che di strada da fare ne ha tanta. Ma tanta proprio. Il talento non basta se non hai la testa e gliela già hanno montata a 18 anni". Del malcontento l'hanno manifestato ovviamente anche diversi tifosi della Roma: "Ennesima prestazione disastrosa di Huijsen, che ha regalato un altro gol ai suoi avversari. A volte, prima di rimpiangere compulsivamente chiunque, basterebbe aspettare 5 minuti".