Nelle scorse ore il dirigente del Bologna Claudio Fenucci ha parlato a Radio Serie A sottolineando come la volontà del club emiliano sarebbe quella di trattenere Thiago Motta, un messaggio diretto al tecnico ma anche alla Juventus, società accostata giornalmente all'italo-brasiliano. Di quello che potrebbe essere il futuro di Motta ha parlato a TMW Radio anche il giornalista sportivo Paolo De Paola.

Juventus, Fenucci avverte i bianconeri: 'La volontà del club è proseguire con Thiago Motta e con questi calciatori'

Il dirigente del Bologna Claudio Fenucci ha parlato nelle scorse ore ai microfoni della Radio ufficiale della Serie A e commentando le indiscrezioni che vorrebbero Thiago Motta lontano dalla società emiliana in estate ha detto: "L'intenzione è proseguire il percorso con questo allenatore e con i nostri giocatori".

Parole chiare quelle di Fenucci che potrebbero risuonare come un monito tra le mura della Continassa, dove alcuni dirigenti della Juventus sembrerebbero pronti a puntare forte proprio su Thiago Motta. L'amministratore delegato dei felsinei ha poi parlato del momento delicato che sta vivendo il Bologna in campionato, evidenziando come le voci di mercato intorno alla formazione rossoblu non starebbero minimamente influendo sulle prestazioni della squadra: "Le voci non hanno influito assolutamente, Thiago lavora come se avesse un contratto a lungo termine con il Bologna, questo si vede nella qualità del lavoro giornaliero e sul miglioramento dei singoli giocatori, come fa un allenatore che ha una prospettiva".

Fenucci, restando in tema Thiago Motta ha evidenziato poi come il tecnico non abbia ancora rinnovato con il club emiliano perché tutto l'ambiente Bologna è concentrato sugli obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. Il dirigente ha infine confessato di provare un certo fastidio nel leggere l'insistenza da parte di alcuni media nell'inserire diversi nomi appartenenti al Bologna in altrettante indiscrezioni di calciomercato.

De Paola: 'Il progetto di Elkann fatto di una squadra giovane e ridimensionata può accettarlo solo uno come Thiago Motta'

Di Thiago Motta e di quello che potrebbe essere il suo futuro alla Juventus ha parlato anche il giornalista sportivo Paolo De Paola a TMW Radio: "Elkann vuole una squadra giovane e ridimensionata per aprire un nuovo ciclo, questa filosofia la può sposare solo uno come Thiago Motta, di certo non uno come Conte.

Giuntoli è stato forte con un allenatore discusso e che aveva bisogno di una difesa, Conte non ha bisogno di difesa e lo dimostra il rapporto con Marotta. Uno come Conte con uno come Giuntoli non so quanto possa legare".