Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha registrato un messaggio sul proprio canale Youtube parlando delle possibili manovre di calciomercato tra la Juventus ed il Bologna e del recente addio di Massimiliano Allegri.

Albanese: 'Zirkzee operazione che può prendere forma a fine campionato, Calafiori visto come l'erede di Alex Sandro'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese è tornato a parlare del Calciomercato della Juventus sul proprio canale Youtube: "Calafiori sarebbe stato individuato come l'erede di Alex Sandro, che al termine della stagione andrà via, cosi come Zirzkee resta un obiettivo della Juventus.

Sull'olandese ci sono altri club, anche italiani, ma continuo ad avere la percezione che il club bianconero sia avanti per il centravanti del Bologna. Non è una trattativa in fase avanzata ma credo che la squadra mercato della Juventus si sia messa avanti e possa dare forma a questa operazione a partire dalla fine di questo campionato. Zirzkee arriverebbe alla Continassa come sotto punta a Vlahovic, in un'idea di 4-3-2-1 e quindi non escluderebbe il serbo". Albanese, sui nomi in uscita della Juve, ha poi aggiunto: "Nella partita tra Bologna e Juventus ci sono diversi osservati speciali e uno di questi è Miretti: Sartori lo ha tenuto d'occhio per diverso tempo e si è anche mosso per il centrocampista della Juventus, potrebbe aprirsi uno scenario estivo che potrebbe portare il mediano bianconero in terra emiliana.

Cosi come Iling che piace ai felsinei e può diventare oggetto di discussione tra le due società. Insomma un'asse tra Torino e Bologna da tenere d'occhio".

Juve, Albanese: 'Le parole dei calciatori su Allegri ci dicono tanto sul loro rapporto'

Sulla partita tra Bologna e Juve Albanese ha aggiunto: "E' una gara che può significare tantissime cose per il passato ed il futuro, in un presente che va vissuto nel migliore dei modi: Montero alla guida del club bianconero oggi significa davvero essere Juventus in un momento particolare.

Da queste ultime due partite mi aspetto una grandissima reazione, perché ciò che conta è dimostrare quella fierezza degna dei colori bianconeri". Sul recente esonero di Allegri, Albanese ha infine detto: "Dopo le vicende che conosciamo a seguito della Coppa Italia, credo che questi giorni siano stati particolari alla Continassa: le parole venute fuori da parte di tanti calciatori bianconeri nei confronti di Allegri possono spiegare molto di più di quello che si poteva immaginare rispetto al loro rapporto.

E' vero, non si è vinto molto ma credo si siano poste le basi per farlo nei prossimi anni.

Juventus, i tifosi commentato le parole di Albanese: 'Cedere Miretti sarebbe un errore'

Tanti tifosi hanno commentato le parole di Albanese: "Miretti il Bologna lo può prendere e crescerà, Thiago Motta si porterà Calafiori e Zirkee" scrive un tifoso. Un altro invece aggiunge: "Cedere Miretti aprirebbe un altro problema a centrocampo. So e capisco che la società non ha soldi da investire sul mercato, ma ci sono anche problematiche numeriche che non possono essere dimenticate: la prossima stagione dovremo avere 24 giocatori tutti pronti a contribuire".