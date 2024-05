E' giunto il momento, la stagione volge al termine, ultimo fischio d'inizio per Milan e Salernitana che si sfideranno sul prato di San Siro alle ore 20.45 di sabato 25 maggio. Partita che non ha più niente da dire per le due compagini dove i padroni di casa sono sicuri del loro secondo posto in classifica, mentre gli ospiti non potranno togliersi dall'ultimo posto in classifica. Saluta così la Serie A la Salernitana che l'anno prossimo dovrà competere nella cadetteria assieme al Sassuolo e ad una tra Empoli, Frosinone e Udinese. Giornata storica comunque per i rossoneri che presenteranno la nuova maglia per la prossima stagione.

Una stagione dove il Milan compierà 125 anni e la maglietta è una celebrazione del 'Milanismo'. Giornata storica anche per i numerosi addii già scritti. Tra i giocatori Olivier Giroud indosserà per l'ultima volta la 9 rossonera prima di volare in Major League Soccer, video sui social e numerose interviste hanno anticipato la commozione del suo addio, futuro ancora non svelato quello di Simon Kjær che potrebbe andare in panchina contro la Salernitana e saluterà il Milan e soprattutto i tifosi. Due colonne portanti del 19mo scudetto che abbandonano e qualche lacrimuccia scenderà anche ai cuori più ruvidi. Occasione per salutare i tifosi anche per Antonio Mirante che a 40 anni lascerà il Milan, ma non è detto che lasci il calcio giocato.

Infine tra gli addii certi, quello più chiacchierato: il mister. Stefano Pioli e il Milan infatti passeranno questa sera l'ultima "notte assieme". Parole d'affetto e di gratitudine da parte del club e da parte del tecnico verso il club, ma il futuro è diviso. Al momento non sono previste altre separazioni, non ci sarà Mike Maignan, uomo mercato, ma assente per infortunio così come Samuel Chukwueze.

Tornando al campo, detto dell'ultimo ballo di Mirante e Giroud in mezzo il mister Stefano Pioli dovrebbe affidarsi ai giocatori migliori del momento con il recupero di Ruben Loftus-Cheek che ha stretto i denti per esserci per l'ultima partita. Trapelano poche informazioni, ma ipotizzando una formazione verrebbe da mettere, in difesa: Calabria o Kalulu a destra con Tomori e Thiaw (o Gabbia o qualora fosse in grado Kjær) centrali e Theo Hernandez o Terracciano a sinistra.

Centrocampo con Bennacer (o Musah o Adli) e Tijani Reijnders. Terzetto alle spalle di Giroud composto da Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek (o Ismael Bennacer) e il numero 10 il portoghese Rafael Leao a sinistra.

The last dance in 23/24 🪩#MilanSalernitana #SempreMilan

Brought to you by 𝐰𝐞𝐟𝐨𝐱 pic.twitter.com/BMCRUh1InJ — AC Milan (@acmilan) May 25, 2024

Gli ultimi convocati di Pioli per il suo ultimo Milan:

Portieri: Mirante, Nava, Sportiello;

Difensori: Calabria, Caldara, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Terracciano, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori;

Centrocampisti: Adli, Bennacer, Loftuc-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders;

Attaccanti: Giroud, Leao, Okafor, Jovic, Pulisic.

I convocati di Mister Colantuono per la sfida con il Milan:

Portieri: Costil, Fiorillo, Salvati;

Difensori: Ferrari, Gyomber, Guccione, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Sambia, Zanoli;

Centrocampisti: Candreva, Coulibaly, Di Vico, Kastanos, Legowski, Maggiore, Sfait, Vignato;

Attaccanti: Boncori, Fusco, Simy, Tchaouna.

Milan - Salernitana le quote e il pronostico

Strada in discesa per il Milan la cui vittoria è data per 1,15 mentre l'impresa della Salernitana a 16 è alquanto alta, così come il pareggio che a 9,5 potrebbe dare soddisfazioni. La quota GOL/NOGOL si equivalgono ad 1,80 mentre per la sommatoria dei gol l'OVER 2,5 a 1,19 si avvicina di molto all'OVER 3,5 che viene pagato 1,55. Il risultato esatto con la quota più bassa è il 3-0 per il Milan che viene pagato 8,25 seguito dal 2-0 a 9,50. Il pareggio per 1-1 viene pagato ben 20 volte la posta in palio. Il primo marcatore dovrebbe essere Olivier Giroud a a 3,90 seguito da Rafael Leao a 4,50 e da Christian Pulisic a 5.