Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il futuro professionale dei centrocampisti Hans Nicolussi Caviglia e Fabio Miretti è oggetto di attenta considerazione da parte della Juventus, con la possibilità di cessioni in prestito o anche a titolo definitivo.

Miretti e Nicolussi Caviglia possono lasciare la Juventus anche a titolo definitivo

Hans Nicolussi Caviglia e Fabio Miretti potrebbero lasciare la Juventus alla fine della stagione in corso e la società bianconera sta valutando varie possibilità per il loro futuro. Sebbene un trasferimento in prestito sia una possibilità, la Juve sarebbe aperta anche a valutare offerte di cessione definitiva, soprattutto se esse dovessero risultare economicamente vantaggiose.

In particolare Fabio Miretti sembra suscitare l'interesse del Monza, mentre Hans Nicolussi Caviglia piacerebbe al Bologna, due squadre in cui avrebbero maggiori opportunità di giocare rispetto a quanto stanno facendo in bianconero

Fabio Miretti rappresenta una possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Di Gregorio

Dal momento che Fabio Miretti piace al Monza, non è da scartare la possibilità che venga utilizzato in estate come contropartita tecnica per l'acquisto di Michele Di Gregorio, portiere valutato dalla società lombarda circa 20 milioni di euro. In tal caso, considerando che Miretti ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro, potrebbero bastare ai bianconeri circa 10 milioni cash per arrivare all'estremo difensore del Monza.

In questa stagione Miretti non sta giocando molto, soprattutto negli ultimi mesi. Fino ad adesso ha disputato 22 match nel campionato italiano, segnando un gol e fornendo un assist, ai quali bisogna aggiungere due match di Coppa Italia con un gol e un assist.

Nicolussi Caviglia piace al Bologna, può essere la pedina per arrivare a Calafiori

Il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia potrebbe invece trasferirsi al Bologna come parziale contropartita tecnica per l'acquisto di Riccardo Calafiori, uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il reparto difensivo. Il giovane difensore arriverebbe come sostituto di Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno e che dovrebbe ritornare in Brasile.

In questa stagione Hans Nicolussi Caviglia ha disputato sette match con un assist in Serie A, oltre a una presenza in Coppa Italia.