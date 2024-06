Si apre una settimana importante per il Crotone. In questi giorni la società dovrebbe ufficializzare il nuovo tecnico e il nuovo direttore sportivo. Ci sarà poi da programmare il nuovo campionato, che vedrà ancora il Crotone giocare in Serie C, con una squadra praticamente da ricostruire. Fra i pochi elementi che dovrebbero rimanere in Calabria - a meno di offerte irrinunciabili - ci sono sia l'attaccante Marco Tumminello, sia il centrocampista brasiliano Vinicius Di Stefano. Avventura in rossoblù conclusa invece per il difensore Matteo Battistini.

Crotone, due punti fermi

Il Crotone cambierà pelle e soprattutto sarà ringiovanito sul piano anagrafico. Gran parte dei calciatori saluterà la Calabria per trovare una nuova collocazione in altre società. Due punti fermi potrebbero essere invece l'attaccante Marco Tumminello e il centrocampista Vinicius Di Stefano.

Il primo, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, potrebbe rappresentare l'arma in più per l'attacco. Per lui ci sarebbe comunque la Lucchese alla finestra, il Trapani invece ha smentito nei giorni scorsi ogni tipo di interesse.

Per Vinicius Di Stefano il nuovo campionato potrebbe essere quello della definitiva consacrazione, dopo la buona stagione appena conclusa, condizionata però da alcuni infortuni.

Battistini ai saluti

Tra i calciatori che non dovrebbero vestire la maglia del Crotone nel prossimo campionato c'è il difensore Luca Battistini: gli squali non dovrebbero esercitare il diritto di riscatto.

Farà ritorno al Monterosi Tuscia anche un altro difensore, Daniele Altobelli. Arrivato nella sessione di mercato di gennaio, dopo una sola presenza si è gravemente infortunato, concludendo anticipatamente la sua stagione.

Si concluderanno tra poche settimane i contratti di Guillaume Gigliotti, Davide Bove e Federico Papini, tutti in scadenza il 30 giugno 2024.

Si attendono tecnico e diesse

I primi due nodi da sciogliere saranno essenzialmente due. Il Crotone dovrebbe intanto ufficializzare il nuovo allenatore che, salvo imprevisti, sarà Emilio Longo.

Nel ruolo di Direttore Sportivo, dopo l'addio di Giuseppe Di Bari, al suo posto dovrebbe giungere Antonio Amodio, che ha concluso nei giorni scorsi il suo rapporto lavorativo con il Giugliano.

Una volta ufficializzate queste due figure la società potrà iniziare concretamente a imbastire le prime trattative di mercato e organizzare la stagione sportiva 2024-2025.