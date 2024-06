Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di spogliatoio dell'eventuale ritorno di Milan Skriniar all'Inter, del possibile futuro di Riccardo Calafiori, dell'accostamento di Moise Kean della Juventus alla Fiorentina e dell'Europeo di Gianluigi Donnarumma.

Calciomercato Inter, Biasin: 'Skriniar non lo riprenderei in prestito per motivi ambientali'

"Riprenderei Skriniar all'Inter in prestito? no" questa è la risposta piuttosto laconica data da Fabrizio Biasin in merito ad un possibile rientro alla Pinetina dell'ex difensore slovacco ad oggi in forza nel PSG.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio di questo argomento aggiungendo: "Non è che non riprenderei Skriniar per la sua tenuta atletica, anche se una volta era il re degli uno contro uno, mentre adesso mi da la sensazione di essere indietro fisicamente e di non rappresentare più quel muro invalicabile. Farei fatica a rivederlo all'Inter più per una questione ambientale: so che i dirigenti dicono che non bisogna ragionare da quel punto di vista, ma sarebbe molto difficile se non impossibile riproporre il tuo ex capitano dopo un anno complicato vissuto a Parigi e in un ambiente che lui stesso ha rifiutato".

Biasin elogia Donnarumma e parla del futuro di Calafiori e Kean

Sul possibile futuro di Calafiori, Biasin ha sottolineato: "Se lo chiedi a Sartori e Di Vaio ti dicono che resta.

Perché per portarlo via da Bologna serve un'offerta senza senso e con questo intendo più di 40 milioni di euro. Io non so se qualcuno è disposto a fare questo tipo di proposta dunque dico che il calciatore rimane dov'è".

Parlando delle indiscrezioni che vorrebbero la Fiorentina vicina a Moise Kean della Juventus ha detto: "La Fiorentina vuol fare questo tipo di operazione perché spera di ritrovare quel calciatore che si era intravisto a Parigi e che sembra esser destinato ad un certo tipo di carriera.

Quest'anno non l'abbiamo visto mai ed ha segnato zero gol, ma penso che il club viola tenti questo tipo di operazione con la speranza che Kean esploda definitivamente. Attenzione però che la Fiorentina sbaglia attaccanti da tanti anni".

Infine, commentando l'Europeo di Gigi Donnarumma, Biasin ha riferito: "Forse a volte ce la siamo presa con lui più di quello che meritava e probabilmente dovremmo rivedere certe opinioni nei suoi confronti, soprattutto dopo le prestazioni che sta fornendo in Germania.

Ad oggi penso che sia il miglior portiere del mondo".

Inter, i tifosi commentano le parole di Biasin: 'Kean come Zaniolo giocatori senza talento'

Tanti tifosi hanno risposto alle parole di Biasin: "Vedo gente che parla di Kean e Zaniolo come due giocatori estremamente talentuosi che però non hanno la testa. E per me questa è una stupidaggine: Balotelli e Cassano erano dei fenomeni senza testa, che però in alcune stagioni o competizioni hanno trascinato le loro squadre. Kean e Zaniolo sono dei mediocri che giocano, se va bene, 3 partite l'anno. Questo non vuol dire aver talento" scrive un utente YouTube. Un altro poi aggiunge: "Ma ragazzi Donnaruma ha fatto delle parate normali. Rigore a parte che poi si è rivelato essere vano. Tutte ste parate non le ho viste".