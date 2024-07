Giornata di presentazione per il tecnico Emilio Longo che quest'oggi è stato protagonista della conferenza tenutasi presso la Sala Stampa dello Stadio Comunale "Ezio Scida".

Un incontro che ha registrato anche la presenza del presidente del club rossoblù Gianni Vrenna, chiamato a ricostruire una squadra che ad oggi appare come un cantiere aperto con oltre 30 calciatori convocati, molti dei quali cambieranno comunque maglia.

Nonostante questo è emersa grande soddisfazione dalle parole del nuovo tecnico del Crotone, che si è detto pronto a gestire questa grande sfida.

Crotone, arriva Longo

Una stagione che sarà utile a dimostrare di aver meritato la panchina del Crotone. Il tecnico Emilio Longo non vuole fallire ma capitalizzare i tanti anni in panchina che lo hanno visto scalare le categorie partendo dal basso. "Quando ho parlato con loro ho capito che mi volevano. Io non mi reputo un allenatore "sergente" non c'è il bisogno di farlo. Voglio una squadra fatta di gente responsabile, che si metta veramente a lavorare per l'interesse della squadra. Come giocherà il Crotone? Bisogna vedere cosa faranno gli avversari. Spesso la squadra viene messa in campo per contrapporsi alle caratteristiche degli avversari. Io darò sempre tutto alla squadra, i calciatori possono sbagliare ma devono sempre puntare ad essere un'eccellenza in campo".

Una stagione difficile

Ma che stagione sarà?: "Siamo il Crotone ma dovremo dimostrarlo sul campo. Bisogna essere meritevoli della maglia che indossiamo. Per me Crotone è un punto di arrivo non un punto di partenza. Il gioco è una discriminante quando si va in campo, si dovrà lavorare per portare la squadra a fare bene. Alle idee, alle parole si dovrà fare seguire i fatti.

Il gioco è fondamentale e al gioco dovranno seguire i risultati. Non dobbiamo essere schiavi del risultato ma far viaggiare le due cose assieme".

Per fare gruppo il tecnico inizierà a lavorare in città con la squadra presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" dove rimarrà fino al 20 luglio.

Crotone, le trattative

Venendo al Calciomercato potrebbe arrivare in queste ore l'ufficialità del trasferimento dell'esterno offensivo Alessio Tribuzzi dal Crotone all'Avellino. Il calciatore è già ad Avellino dove ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo elemento biancoverde: "Contento del ritorno?

Certo".

Il Crotone lavorerà in questi giorni per concedere al tecnico gran parte della squadra, una base solida, con la quale partire dal 20 di luglio per il ritiro estivo della Sila.

Attualmente il parco giocatori presenta 30 elementi, diversi dei quali come accennato dovranno però trovare una nuova formazione.

Oltre a Tribuzzi a breve dovrebbe partire anche l'esterno offensivo Giovanni Bruzzaniti seguito dal Pineto. Dopo sarà il turno dei nuovi acquisti.