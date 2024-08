Manca poco alla fine della sessione estiva di Calciomercato e vedremo se nelle prossime ore ci saranno eventuali colpi di scena. Il Liverpool ha ufficializzato uno dei pochissimi colpi di questo mercato, Federico Chiesa dalla Juventus per 13 milioni di euro più 2 di bonus, ma anche in difesa vorrebbe provare a fare qualcosa in extremis. Il grande sogno risponde al nome di Alessandro Bastoni, pilastro della difesa dell'Inter. I nerazzurri non vorrebbero privarsi del loro pilastro, ma vedremo l'evolversi di questa situazione, con un occhio anche all'estate 2025, con i Reds che potrebbero portarsi avanti in vista del prossimo anno.

La Lazio è alla ricerca di un centrocampista per completare la rosa a disposizione di Marco Baroni. Tanti i nomi sondati, tra cui Folorunsho, ma nelle ultime ore sarebbero stati fatti passi avanti per Arthur. Il centrocampista brasiliano è praticamente fuori rosa alla Juventus e le due società stanno cercando di trovare un'intesa di massima per arrivare alla famigerata fumata bianca.

Liverpool su Bastoni

Uno dei giocatori ritenuto vero e proprio top player della rosa dell'Inter è senza ombra di dubbio Alessandro Bastoni. Il centrale è uno dei migliori difensori al mondo e, inevitabilmente, il suo status può attirare l'attenzione dei top club europei. Tra questi c'è chiaramente il Liverpool, che è alla ricerca di rinforzi in difesa.

I Reds vorrebbero fare un tentativo in extremis già in queste ore, ma è chiaro che i nerazzurri non se ne priveranno mai nelle ultime ore di mercato. Per questo motivo è più probabile che la trattativa potrebbe essere imbastita in vista del prossimo anno, quando gli inglesi perderanno Virgil Van Dijk, che è in scadenza di contratto e al momento non si parla ancora di rinnovo.

La possibile richiesta dell'Inter

L'Inter ritiene Alessandro Bastoni uno dei pilastri del reparto difensivo e della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Chiaramente, però, una proposta fuori mercato potrebbe anche far tentennare i nerazzurri visto che finanzierebbe il mercato in entrata. Il classe 1999 è un difensore dotato di grande tecnica, che ha una valutazione di almeno 60 milioni di euro ma per convincere Ausilio e Marotta quantomeno a sedersi al tavolo delle trattative servirà un'offerta da almeno 80-90 milioni di euro più bonus.

In questo modo il club meneghino avrebbe la forza di trovare un sostituto di alto livello, oltre a rinforzare gli altri reparti.

Lazio su Arthur

La Lazio è alla ricerca di un centrocampista e nelle ultime ore avrebbe sondato il terreno con la Juventus per Arthur. Il centrocampista brasiliano è tornato dal prestito alla Fiorentina ma non resterà a Torino essendo fuori dai piani di Thiago Motta. L'idea del club biancoceleste sarebbe quella di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 15 milioni di euro. Per sperare in una fumata bianca, comunque, servirà che i bianconeri partecipino al pagamento dell'ingaggio, che supera i 5 milioni a stagione. Biancocelesti che difficilmente andranno oltre a 2,5-3 milioni a stagione.