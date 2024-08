Il Crotone è tornato in campo nella giornata di mercoledì 7 agosto per affrontare formazione Primavera guidata dal tecnico Francesco Lomonaco, vincendo per 5-0.

L'occasione è stata utile per la società rossoblù pure per presentare pubblicamente gli ultimi tre acquisti Groppelli, Sala e Silva. A presenziare anche il Direttore Generale del club Raffaele Vrenna, che ha confermato l'arrivo dall'Atalanta del difensore Alessio Guerini e annunciato l'imminente avvio della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2024-2025. Il Crotone tornerà in campo la sera del 10 agosto per la sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Messina.

Cinque gol alla Primavera

Il Crotone è sceso in campo contro la Primavera ed è riuscito a vincere l'allenamento congiunto in famiglia per 5-0. Ad andare in gol di Jonathan Silva, Marco Tumminello e Mattia Vitale nel primo tempo. Nella ripresa doppietta di Guido Gomez (una rete su rigore).

Ora il Crotone scenderà nuovamente in campo nella serata di sabato 10 agosto alle ore 21 allo Stadio Comunale Ezio Scida contro il Messina per il turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C. Nelle prossime ore la società renderà disponibili le informazioni per poter acquistare i biglietti per la prima gara ufficiale della forma di Emilio Longo.

Un nuovo giovane per Emilio Longo

Nelle prossime ore in Crotone ufficializzerà l'arrivo del difensore Alessio Guerini dall'Atalanta.

Il classe 2004, capitano della Primavera della squadra bergamasca, farà parte del Crotone per una stagione con la formula del prestito.

Si tratta di un giovane prospetto che potrebbe crescere e dare una mano del reparto difensivo degli squali. Per lui si tratterà della prima stagione in un torneo professionistico, dopo essersi ritagliato un ruolo da protagonista tra i giovani della Dea.

In difesa potrebbero arrivare pure altri elementi vista la probabile partenza del terzino sinistro Carlo Crialese e del centrale difensivo Daniel Leo verso il Pescara.

La campagna abbonamenti

Nella prossima settimana la società calabrese annuncerà la nuova campagna abbonamenti 2024-2025. Così come lo scorso anno i tifosi, nella settimana che condurrà al Ferragosto, potranno rinnovare le tessere di abbonamento. Modalità e giorni nei quali sarà possibile acquistarlo saranno comunicate dalla stessa società.

Lo scorso anno il Crotone era riuscito a totalizzare 3.422 tessere sottoscritte.