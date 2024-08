Il Crotone ha presentato gli ultimi tre acquisti del Calciomercato estivo. Sono arrivate quindi le prime parole del portiere Andrea Sala, del terzino sinistro Filippo Groppelli e del centrocampista brasiliano Jonathan Silva. I tre calciatori hanno preso parte all'allenamento congiunto che ha visto il Crotone superare per 5-0 la formazione Primavera. Sul fronte del calciomercato a fare il punto è stato anche il Direttore Generale Raffaele Vrenna che ha annunciato l'imminente arrivo dall'Atalanta del difensore Alessio Guerini.

Crotone, parla Vrenna

Oltre ai tre nuovi acquisti anche il Direttore Generale del Crotone Raffaele Vrenna ha preso la parola per fare il punto sul mercato rossoblù: "Ci siamo mossi abbastanza bene e per tempo. Siamo una delle poche squadre ad avere ceduto tanto nei mesi di giugno e luglio. Abbiamo idee chiare, abbiamo lavorato sottotraccia per raggiungere i nostri obiettivi. Non dovremo fare tantissimo, ci mancano 5-6 elementi, seguiti da altrettante uscite. Arriverà il terzino destro (Alessio Guerini ndr), ci sono situazioni in altre società che sono bloccate e vedremo nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni dovrebbe partire la campagna abbonamenti, sono entusiasta di questo".

Poi Vrenna ha proseguito: "Alla città sta piacendo la gestione della squadra, ha condiviso la scelta dell'allenatore e contro il Messina.

Andare allo stadio quest'anno dovrà essere divertente per i tifosi".

Sala è motivato

Dopo due anni al Catanzaro da secondo portiere ora arriva l'occasione da titolare a Crotone per portiere Andrea Sala, che ha iniziato con grande entusiasmo la sua prima stagione con i rossoblù.

"In Serie C esiste differenza rispetto alla Serie B nella qualità dei calciatori - ha dichiarato Sala -, sicuramente bisogna sempre impegnarsi, sudare, l'importante è sempre mettersi a disposizione.

In questa categoria non è mai semplice vincere, negli ultimi anni anche squadre che non erano partite per vincere sono approdate in cadetteria. Il girone C è ostico, ci sono calciatori che conoscono la categoria ed altri che devono ambientarsi subito. Sono convinto che i calciatori con maggiore esperienza debbano spronare i giovani a crescere".

Occasione per Silva e Groppelli

Il giocatore arrivato dalla Primavera del Torino Jonathan Silva ha dichiarato: "Mi trovo bene, sono a disposizione del tecnico. Posso giocare sia trequartista ma anche esterno. In questi due ruoli mi trovo benissimo. Mi ispiro a Neymar per il ruolo di esterno, mentre come trequartista il mio riferimento è Messina. Le responsabilità? Non le sento addosso, sono contento della fiducia del mister, ci si deve sempre allenare con la giusta fiducia. Mi trovo bene nel modulo del mister, mi piace giocare e con lui, è un bravissimo allenatore".

Filippo Groppelli, arrivato da svincolato, ha affermato: "Ho trovato un gruppo disponibile, dai più giovani ai più esperti. Mi sento parte di questo gruppo e mi sto ambientando. La maglia da titolare andrà guadagnata, siamo una rosa molto forte e bisognerà lavorare tanto".