Nel corso di un’intervista rilasciata all’Eco di Bergamo, Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha dichiarato che Teun Koopmeiners ha un accordo con la Juventus e non si starebbe più allenando con la squadra nerazzurra. Parole, quelle dell’allenatore bergamasco, che starebbero creando una spaccatura tra il giocatore e l’ambiente nerazzurro. Oltre a Koopmeiners, in casa Juve ci sono novità anche per quanto riguarda Weston Mckennie. L’Hoffenheim sarebbe interessato al giocatore e potrebbe offrire una cifra vicino agli 11 milioni di euro per il cartellino del centrocampista bianconero.

Gasperini: 'Koopmeiners ha deciso che vuole andare dai bianconeri perché ha già un accordo con loro'

Oltre a sottolineare come Koopmeiners abbia già un accordo con la Juventus, il tecnico dell’Atalanta ha poi evidenziato in maniera piuttosto dura come l’atteggiamento del giocatore olandese, che fino alla scorsa settimana è apparso molto professionale, non sia utile né per la società né per i compagni di squadra.

Gasperini ha poi aggiunto come Koopmeiners, che da tempo vorrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus, si sentirebbe in questo momento stressato. Condizione che, unita agli infortuni di Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini, potrebbe creare qualche problema in vista della nuova stagione agonistica nerazzurra.

In particolar modo per la finale di Supercoppa Europea che l’Atalanta giocherà martedì 14 agosto contro il Real Madrid.

Per Gasperini, la società si sente ricattata dalla situazione

L’allenatore nerazzurro ha ulteriormente rincarato la dose, mettendo in evidenza come il comportamento di Koopmeiners abbia indotto l’Atalanta ad assumere un una posizione molto ferma in quanto si sentirebbe ricattata dalla situazione, e ribadendo che la cessione di Koopmeiners non era nei programmi della società in questa sessione di calciomercato.

La Juventus, che farebbe di Koopmeiners l’acquisto top di questa sessione di mercato, sarebbe in attesa di sviluppi, pronta a chiudere l’eventuale trattativa alle condizioni migliori. Magari facendo proprio leva sulla volontà del giocatore e proponendo di nuovo un’offerta all’Atalanta non superiore ai 45 milioni di euro.

Koopmeiners è considerato un giocatore funzionale alle idee di gioco di Thiago Motta, con il giocatore olandese che, insieme a Douglas Luiz e Khéphren Thuram, completerebbe una linea mediana di assoluto livello e tra le più forti d’Europa.

L’Hoffenheim offrirebbe 11 milioni di euro per Mckennie

A tenere banco in casa Juventus non c’è solo la situazione che riguarda Koopmeiners. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, l’Hoffenheim, ambizioso club di Bundesliga, sarebbe sulle tracce di Mckennie e potrebbe proporre alla Juventus una cifra pari a 11 milioni di euro per il cartellino del centrocampista statunitense.

Valutato non meno di 15 milioni di euro dalla società bianconera, ma con il contratto in scadenza nel 2025, un’eventuale offerta dell’Hoffenheim per Mckennie sarebbe presa molto in considerazione dalla Juventus, la quale potrebbe abbassare le richieste economiche per l’americano pur di non correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero tra 12 mesi. Per Mckennie, accostato negli ultimi giorni anche alla Fiorentina, sarebbe un ritorno in Bundesliga dopo l’esperienza allo Schalke04.