Il Crotone ha presentato nella giornata di oggi giovedì 5 settembre gli ultimi due arrivi del Calciomercato estivo, il difensore Nicolò Armini arrivato dal Potenza e l'attaccante Jean-Guy Akpa Akpro giunto dalla Triestina. Ad accompagnare i calciatori il Direttore Sportivo del Crotone, Antonio Amodio.

Per l'occasione sono state anche svelate alla stampa le nuove maglie della stagione sportiva 2024-2025 che presentano una serie di richiami alla storia antica della città calabrese: ad indossarle il difensore Andrea Rispoli e l'attaccante Guido Gomez.

Crotone, Armini soddisfatto: 'Sono in una società ambiziosa'

Dopo due stagioni al Potenza il futuro del centrale difensivo Nicolò Armini sarà - per tre stagioni - con la maglia del Crotone. "Per me è un grande onore essere qui e far parte di una società ambiziosa come il Crotone - ha dichiarato il difensore -, gli schemi del mister già li conoscevo avendolo affrontato da avversario. Sono molto contento di essere arrivato a Crotone. Il mio ruolo? Posso giocare sia in una difesa a quattro che in una a tre. Farò di tutto per guadagnarmi il posto e ripagare la fiducia riversata su di me da parte della società".

Akpa-Akpro in cerca di spazio

"Io sono giovane ma per me il calcio è cosi, se potrò giocare giocherò, vedremo cosa deciderà il tecnico' ha invece dichiarato Jean-Guy Akpa Akpro.

"Mi trovo già bene - ha proseguito Akpa-Akpro -, e fortunatamente ho trovato in squadra due calciatori che parlano il francese. Per adesso va bene, vedremo come andrà nel proseguo del campionato".

Crotone, le parole di Amodio: 'Abbiamo centrato tanti obiettivi'

Anche il Direttore Sportivo del Crotone Antonio Amodio ha voluto tracciare un bilancio a margine della presentazione dei due acquisti: "Siamo soddisfatti soprattutto del mercato in uscita, abbiamo effettuato ben 13 cessioni.

Nicolò Armini è un classe 2001, non lo possiamo considerare "giovane", mentre Akpa-Akpro è un classe 2005, ben strutturato e le sue caratteristiche mancavano nella nostra rosa".

"Si giocherà il 7 settembre contro il Trapani, rispetto agli altri club dovremo trovare e mantenere equilibrio - ha proseguito il Direttore Amodio - Non eravamo fenomeni vincendo la prima gara e non siamo diventati brocchi perdendo la seconda.

Obiettivi sfumati? Matteo Gilli, sicuramente ci interessava e lo volevamo prendere. Inutile essere falsi, qualche obiettivo non è stato raggiunto ma tanti altri si. Dobbiamo essere umili e lavorare".