Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, parte della dirigenza bianconera avrebbe manifestato dell'interesse nei confronti di Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa che arriverebbe alla Continassa per fare la seconda punta. Momblano ha poi parlato di Igor Tudor e delle percentuali che avrebbe il croato di restare sulla panchina della vecchia signora anche l'anno prossimo.

Juventus, Momblano: 'L'attuale dirigenza bianconera è concretamente interessata al profilo di Pinamonti'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato a Juventibus rivelando il nome di un attaccante che la Juventus starebbe monitorando per la prossima estate: "L'attuale dirigenza della Juventus, e che bisognerà capire se davvero quelli che oggi sono alla Continassa ci resteranno anche nel prossimo futuro, è concretamente interessata al profilo di Andrea Pinamonti.

Centravanti del Genoa scuola Inter che è stato recentemente avversario proprio del club bianconero. Non arriverebbe evidentemente al posto di Vlahovic concettualmente ma al posto di Milik".

Sulla possibile permanenza di Tudor poi Momblano ha detto: "Per come è fatto lui, darà tutto se stesso per l'obiettivo che deve perseguire la squadra, ovvero la qualificazione alla Champions League. Questo di conseguenza potrebbe permettergli di realizzare il suo grande obiettivo, che è quello della riconferma. Io comunque da notizie che ho raccolto mi sento di escludere che la Juventus abbia un accordo in essere con qualcuno per la panchina della prossima annata. Quindi Tudor, che secondo me ha raccolto le mie stesse notizie, può coltivare la speranza di restare fino alla fine"

Su questo argomento il giornalista ha voluto precisare: "Tudor ha giocato una sola partita, la Juve è sempre quinta in campionato e di conseguenza le cose non sono particolarmente cambiate alla Continassa e so che le somme si dovrebbero tirare domenica prossima dopo la gara con la Roma.

Fatta questa premessa dico comunque che la percentuale di riconferma di Igor Tudor ad oggi per me non supera il 18%. E' bassa? Non credo che il croato la penserebbe cosi".

Infine sulle difficoltà di Koopmeiners Momblano ha detto: "Il ragazzo stesso ha espresso la volontà anche alla società di effettuare uno scatto a livello emotivo.

Credo che l'olandese mentalmente stia a pezzi e credo che lui stesso non ne stia facendo più segreto all'interno del club. Tudor, lo staff e Giuntoli hanno percepito questo e la volontà della Juve è quella di aiutarlo proprio per avere una risposta da lui".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Momblano: 'Se Tudor raggiunge il quarto posto perché cambiare'

Le parole di Momblano, specie quelle sulla possibile permanenza di Tudor, hanno acceso il dibattito sul web: "Se Tudor riesce a raggiungere il quarto posto, non vedo perché non debba restare sulla panchina della Juve" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Se Igor arriva quarto e fa un buon mondiale, voglio vedere chi ha il coraggio di cacciarlo, Conte o non Conte".