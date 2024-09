Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando dei media che stanno paragonando la Juventus di Thiago Motta a quella di Massimiliano Allegri. Pedullà ha poi commentato il pareggio a reti inviolate tra i bianconeri e l'Empoli, criticando la prestazione juventina.

Pedullà: 'Dopo il pareggio con l'Empoli tanti sono usciti dal gabbione'

"La prima cosa che vorrei dire che sono già usciti tutti dal gabbione", questa è la frase simbolica del video registrato sul proprio canale Youtube da Alfredo Pedullà.

Un'affermazione che fa evidentemente riferimento a Massimiliano Allegri e a tutti quei media che dopo il pareggio della Juventus in casa dell'Empoli hanno cominciato a fare i paragoni tra l'attuale tecnico Thiago Motta e l'ex toscano.

Pedullà ha poi analizzato la gara del Castellani giocata ieri pomeriggio, dicendo: "La prestazione della Juve con l'Empoli è stata insufficiente: si è vista una squadra lenta, una squadra prevedibile, in ritardo e compassata. Insomma non una squadra che porta con se lo stile di Thiago Motta. Va bene sottolineare come i bianconeri non abbiano ancora incassato neanche una rete ma allo stesso tempo e per onestà intellettuale va detto che questa non sembra una formazione gestita dall'Italo brasiliano".

Il giornalista ha continuato: "Ci sono comunque delle chiavi di lettura per spiegare queste difficoltà: innanzitutto Koopmeiners è arrivato tardi, cosi come gli esterni. Uno peraltro si è infortunato mentre l'altro deve abituarsi. Secondo me le scelte del brasiliano sono state giuste ma bisogna uscire da un equivoco, non hanno senso i paragoni con Allegri.

L'allenatore va infatti giudicato dopo sei mesi, visto soprattutto che ad Allegri hanno dato tre anni".

Infine Pedullà ha sottolineato: "Adesso il principale imputato è Vlahovic, che ha comunque una media gol importante. I soliti depositari del nulla sostengono che il serbo non viene servito come venia sostenuto l'anno scorso ma mi sembra una follia.

Nella scorsa stagione infatti al classe 2000 non arrivavano i rifornimenti per una scelta di gioco, ora è una questione fisica".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'I paragoni con il passato hanno stancato'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Partiamo da un presupposto, l'Empoli era imbattuto come noi e ha fatto un'ottima partita. Siamo una squadra nuova, tanti nuovi giocatori, alcuni che provengono da altri campionati e bisogna dare a Motta il tempo di lavorare. I paragoni con il precedente allenatore mi hanno stancato, il passato è passato, noi tifosi dobbiamo avere pazienza e aspettare i frutti del lavoro dei giocatori e del tecnico", dice un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Quelli che ancora hanno il coraggio di nominare colui che ha rovinato negli ultimi anni la Juventus, la sua immagine ed il suo spirito dedito sempre e solo alla vittoria invece di perdere in casa con la Salernitana tra le tante perse in modo indecoroso e indegno, non dovrebbero essere calcolati".