Endrick, centravanti brasiliano classe 2006 in forza al Real Madrid, sarebbe uno dei nomi valutati dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato in previsione del mercato di gennaio.

Lo ha confermato in un post pubblicato nelle ultime ore su X l'esperto di mercato Ekrem Konur, che ha parlato anche di un parallelo interesse del Tottenham per il talento brasiliano.

Le dichiarazioni di Konur su Endrick

"Il Tottenham e la Juventus stanno valutando il prestito della punta diciottenne Endrick del Real Madrid". Questo il post pubblicato da Ekrem Konur sul suo profilo X.

Endrick, arrivato al Real Madrid la scorsa estate, fatica a trovare minutaggio sotto la guida di Carlo Ancelotti anche perchè la concorrenza è di altissimo livello: il settore offensivo degli spagnoli è infatti formato da giocatori come Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Rodrygo, e questo non agevola il compito del brasiliano che fatica a trovare a spazio: in stagione Endrick ha comunque segnato un gol in Liga e uno in Champions League in 9 presenze totali.

Il Real Madrid vorrebbe mandare Endrick in prestito

Il prestito di Endrick potrebbe essere una soluzione ideale sia per il Real Madrid, che avrebbe la possibilità di far crescere il giocatore altrove, sia per i club interessati, che accoglierebbero un giovane con grandi prospettive.

La Juventus e il Tottenham potrebbero quindi essere le destinazioni ideali per il brasiliano, che avrebbe così l’opportunità di maturare in una squadra di alto livello e di acquisire esperienza nel calcio europeo.

La storia di Endrick

Nato il 21 luglio 2006 a Taguatinga, vicino a Brasilia, Endrick è un talento che ha iniziato a giocare a calcio all’età di soli quattro anni.

Suo padre, Douglas Sousa, ha sempre creduto nelle qualità del figlio, condividendo fin da subito video delle sue prodezze su YouTube.

È stato proprio questo a catturare l’attenzione degli scout di vari club brasiliani, su tutti il Palmeiras, che ha deciso di puntare su di lui. A sostegno del sogno di Endrick, il club ha offerto a lui l’opportunità di entrare nelle giovanili, ma anche un alloggio e un lavoro per il padre come addetto alle pulizie.

Sin dall’inizio, Endrick ha dimostrato il suo straordinario talento, arrivando a segnare ben 165 gol in 169 partite con le giovanili del Palmeiras, una media notevole che ha attirato gli occhi di esperti e tifosi.

Mancino, dotato di un tiro potente e munito di una naturale propensione per il gol, Endrick si è messo ulteriormente in luce nella Copa São Paulo de Futebol Júnior, il celebre torneo giovanile, segnando cinque gol in altrettante partite con il Palmeiras.

Dopo 21 gol in 82 gare disputate con la prima squadra del Palmeiras, nel Calciomercato estivo del 2024 è arrivato il trasferimento al Real Madrid per 47,5 milioni di euro. Oggi ne vale almeno 60.