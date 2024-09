Dopo due giornate cambia il tecnico alla guida del Trapani. L'ambiziosa squadra siciliana guidata dal presidente Valerio Antonini ha esonerato il tecnico Alfio Torrini dopo un avvio di stagione non in linea con gli obiettivi della società. A seguito del pareggio per 2-2 maturato a Foggia e della recente sconfitta casalinga (0-3) giunta contro il Picerno, la proprietà ha affidato temporaneamente il gruppo squadra all'ex difensore Salvatore Aronica, attuale tecnico della Primavera. La dirigenza sta valutando il nome giusto a cui affidare la successione in panchina: tra i profili in lizza, ci sarebbero Attilio Tesser, Domenico Di Carlo, Delio Rossi e Ezio Capuano.

Inizio da dimenticare per il Trapani

Un solo punto in due gare, tanti soldi investiti sul mercato da parte della proprietà, con risultati che in Sicilia non ci si sarebbe aspettati. In due gare, il Trapani ha subito la sua prima sconfitta casalinga contro il Picerno ed è la peggiore difesa del Girone C di Lega Pro con cinque reti subite in due partite. Numeri che hanno portato il presidente Antonini a voler voltare subito pagina comunicando l'esonero al tecnico Alfio Torrini.

La squadra è stata momentaneamente affidata alle cura del tecnico Salvatore Aronica, in passato calciatore con diverse stagioni in Serie A e Serie B con le maglia, tra le altre, di Napoli e Crotone. Spetta a lui guidare gli allenamenti del Trapani in vista del match della terza giornata di Serie C, in modo da permettere alla società di individuare il miglior profilo per la panchina.

Corsa a quattro per la panchina

Tra i nomi accostati alla panchina del Trapani, il primo profilo emerso è quello di Attilio Tesser, tecnico che nel recente passato ha giocato la Serie A con il Novara ma anche gioito alla guida del Pordenone.

Altri nomi sono quelli di Domenico Di Carlo e Delio Rossi, quest'ultimo fautore due anni prima della cavalcata playoff del Foggia, Dopo le vicissitudini estive e l'addio con il Taranto, sul mercato c'è anche il profilo di Ezio Capuano, tecnico che ha fatto le fortune dei pugliesi nella passata stagione di Serie C.

La società valuta nome per nome, senza fretta.

Occhi rivolti al Crotone

Nel terzo turno di campionato, il Trapani sarà impegnato in un campo caldo come quello dello stadio comunale Ezio Scida di Crotone. La squadra calabrese, che giocherà nella serata del 2 settembre (ore 20:45) in casa della Cavese, ha già vinto la prima sfida stagionale contro il Team Altamura (2-0), e punta a un campionato di alto profilo.

In quel di Crotone, il Trapani non potrà fallire ulteriormente l'appuntamento con la vittoria per non creare da subito un margine importante con le altre formazioni che ambiscono alla promozione diretta in Serie B.