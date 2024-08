Nella serata di lunedì 2 settembre, con fischio d'inizio fissato alle ore 20:45, la Cavese farà il suo debutto casalingo allo Stadio Comunale "Simonetta-Lamberti" contro il Crotone. La gara sarà trasmessa da Sky Calcio e dal servizio streaming di Now Tv. Il match contrapporrà due formazioni che hanno debuttato nella prima giornata ottenendo risultati opposti. Il Crotone ha vinto per 2-0 all'Ezio Scida contro il Team Altamura, mentre la Cavese - nonostante una buona prova - è uscita sconfitta in rimonta per 2-1 in casa del Benevento.

Una gara con diretta tv

Anche in questa stagione le sfide del campionato di Serie C saranno trasmesse dalla piattaforma satellitare Sky attraverso i canali Sky Calcio. Il match di Cava de' Tirreni sarà proposto anche dal servizio di streaming Now Tv, che sponsorizza la competizione anche per questa stagione. Per seguire le partite di Serie C su Now Tv è sufficiente attivare il Pass Sport, mentre per seguirle sulla piattaforma satellitare di Sky servirà essere abbonati ai pacchetti Sport o Calcio. La scorsa giornata, la gara tra Crotone e Team Altamura è stata trasmessa, per l'occasione, anche dal canale RaiSport che trasmetterà solamente alcune gare e non l'intero campionato.

Cavese e Crotone, canale di riferimento

Nelle ultime ore, Sky ha fornito le informazioni relative alla programmazione delle gare dei tre gironi di Serie C per il turno della seconda giornata di campionato. La sfida tra Cavese e Crotone, che si svolgerà lunedì 2 settembre alle ore 20:45, sarà visibile sul canale Sky Sport alla numerazione 252, oltre ovviamente in streaming su Now Tv.

Il Crotone, così come nella gara della prima giornata, giocherà in turno serale ancora una volta nella giornata di lunedì. La curiosità nella programmazione risiede invece sull'orario dell'ultima sfida di giornata, il "posticipo" del lunedì sera, che vedrà Catania e Benevento sfidarsi allo Stadio "Angelo Massimino" di Catania nell'inconsueto orario delle 21:15.

Crotone, precedenti sfavorevoli

Il Crotone che giocherà in Campania dovrà fare i conti con il tabù rappresentato dallo Stadio Comunale "Simonetta-Lamberti". Nei nove precedenti storici, gli squali non hanno mai vinto in casa della Cavese, collezionando 5 sconfitte e 4 pareggi. L'ultima gara tra le due formazioni risale a ben 16 anni fa, campionato di Serie C1, con il Crotone guidato da Francesco Moriero uscì sconfitto per 3-2. Al termine di quella stagione, attraverso la vittoria dei Playoff contro il Benevento, i calabresi approdarono in Serie B. L'ultimo punto conquistato dal Crotone a Cava de' Tirreni risale alla stagione sportiva 1997-1998, campionato di Serie C2, con match concluso con il punteggio di 0-0.