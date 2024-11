Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol della Juventus, sottolineando come i bianconeri giochino male e creino poche occasioni a prescindere dalla presenza di Dusan Vlahovic in campo. Cassano ha poi parlato di Koopmeiners definendolo un problema per il club piemontese.

Juventus, Cassano: 'A prescindere dalla presenza di Vlahovic i bianconeri giocano partite brutte e non creano occasioni'

L'ex calciatore Antonio Cassano è intervenuto come di consueto ai microfoni della trasmissione Viva el Futbol e parlando della Juventus e del modo di giocare dei bianconeri ha detto: "E' scolastica fino all'estremo e con il Milan non c'entra se era presente Vlahovic o meno, perché fa delle partite brutte e non crea niente anche quando ce il serbo.

Anzi con lui è ancora più problematica la situazione, perché se la squadra vuole palleggiare con l'attaccante classe 2000 si fatica".

Suoi nuovi arrivi Cassano ha poi detto: "Conceicao è l'unico che mi sta facendo vedere qualcosa di tutti i ragazzi nuovi che hanno preso. All'inizio si pensava a Nico Gonzalez titolare sulla destra e Yildiz dall'altra parte ma il giovane portoghese ha sorpreso tutti, me compreso, per intraprendenza. Il problema grande è Douglas Luiz, costato 50 milioni e voluto dall'allenatore, dopo i due rigori consecutivi causati e qualche infortunio è andato in grossa difficoltà. Li Motta deve aiutarlo ad inserirlo nel contesto e a dargli fiducia".

Su Koopmeiners e sulle difficoltà dell'olandese Cassano ha poi sottolineato: "È un giocatore di cui ero un enorme estimatore ai tempi dell'Atalanta, ma che non sta replicando le prestazioni fatte a Bergamo.

Dirò di più, non credo riuscirà ad essere quello visto sotto la guida di Gasperini, perché sulla trequarti non può starci, come finto centravanti fatica non avendo le caratteristiche giuste e come incursore non ce lo vedo, in quanto Motta è poco avvezzo ad usare mediani che si lanciano dentro l'area"

Su questo tema l'ex calciatore ha poi concluso: "A Motta piace infatti palleggiare e allora io dico, l'unico ruolo in cui posso vedere Koopmeiners in questa squadra è davanti alla difesa ma Thiago gioca a 2 e per lui non c'è spazio.

L'olandese ad oggi rappresenta un grosso problema, perché è stato pagato 60 milioni e non è riuscito a segnare neanche un gol".

Juventus, i tifosi rispondono a Cassano: 'Motta deve mettere Koop a fare la mezz'ala'

Le parole di Cassano hanno catturato l'attenzione di diversi utenti sul web: "Thiago Motta deve mettere Koopmeiners in basso a destra nel centrocampo dove ha giocato McKennie per fare inserimenti e Douglas Luiz trequartista con Thuram integrato al posto di Locatelli. Quando Thiago ci arriverà forse vedremo qualche partita decente" sostiene un tifoso su YouTube. Un altro poi sottolinea: "Bisognava prendere Morata e vedi come si trovava nel gioco di Motta".